Bundeskanzler Scholz und der indische Ministerpräsident Modi am Samstag in Neu-Delhi Bild: AFP

Eines fällt auf, als Olaf Scholz und Narendra Modi am Samstagmittag im Gästehaus der indischen Regierung in Neu-Delhi ein Resümee ihres Gesprächs ziehen. Scholz spricht bei seinem ersten Besuch als Bundeskanzler in Indien ausführlich über Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es sei ein furchtbarer Krieg und eine große Katastrophe, sagt der SPD-Politiker, auch weil er mit dem Prinzip breche, „dass man nicht mit Gewalt Grenzen verschiebt, das nicht macht, sondern dass das Recht die internationalen Beziehungen prägt und nicht der Revisionismus die Grundlage des Handelns von Staaten sein darf“.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Es ist klar, dass Scholz auch nach Indien gekommen ist, um zu erklären, warum Deutschland, die EU und der Westen die Ukraine mit Waffenlieferungen unterstützt. Der indische Ministerpräsident Modi hingegen äußert sich zuvor sehr lange über eine ganze Reihe anderer Themen, bis er in wenigen auf Russlands Krieg gegen die Ukraine eingeht. Indien habe seit dem Ausbruch dieses Krieges darauf hingewiesen, dass er „auf dem Wege des Dialogs und der Diplomatie gelöst werden muss“, sagt er. Und Indien sei bereit, „an jedem Friedensprozess teilzunehmen und einen Beitrag dazu zu leisten – im Interesse einer Lösung, die unser Vertrauen in multilaterale Institutionen auch weiterhin bestärkt“. Ende des Themas für den indischen Regierungschef.

Berlin hofft auf U-Boot-Deal mit Neu-Delhi

Doch als er sich später den Fragen der deutschen Journalisten stellt, macht Scholz klar, dass hinter verschlossenen Türen das Kriegsthema eine größere Rolle gespielt hat. „Ich glaube, dass man schon klar sagen kann, dass sich hier niemand Illusionen über die Frage macht, auch nicht die Regierung, dass das ein Angriffskrieg ist, den Russland gestartet hat, um einen Teil des Territoriums seines Nachbarlandes zu erobern“, sagt der Kanzler. Es sei wichtig, dass wieder so viele Länder, nämlich 141 von 193, in der UN-Vollversammlung den russischen Angriffskrieg klar verurteilt hätten. Aber man müsse zugleich wissen, „dass auch unter den Ländern, die nicht mitgestimmt haben, die allermeisten das als einen Angriffskrieg bewerten und betrachten“, so der Kanzler mit Blick auf Indien.

Das südasiatische Land ist von russischen Ölimporten abhängig, und es bezieht auch schon lange Rüstungsgüter von Russland. Nach Auffassung Berlins will sich Indien, das die größte Gefahr in China sieht, sich aber in Zukunft von den russischen Waffenimporten weniger abhängig machen. Modi spricht die „Sicherheits- und Verteidigungskooperation“ zwischen Indien und Deutschland selbst an. Sie könne „ein wichtiger Pfeiler unserer Partnerschaft werden“, beide Seiten könnten hier „unerschlossenes Potential“ nutzen. Laut Agenturberichten ist Indien daran interessiert, sechs U-Boote für die indische Marine für rund fünf Milliarden Euro zu erwerben.

Als ein Anwärter gilt das deutsche Unternehmen ThyssenKrupp, dessen Vorstandsvorsitzende Martina Merz zur elfköpfigen Wirtschaftsdelegation gehört, die den Kanzler in Indien begleitet. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es, dass während der Reise noch keine Entscheidungen getroffen würden. Scholz sagte, man habe auch über die Sicherheitszusammenarbeit gesprochen und wolle sie „in konkreten Arbeitsbeziehungen“ vertiefen. Man habe auch über konkrete Vorhaben geredet. Die müssten aber zunächst zwischen den Unternehmen und den Bestellern ausgehandelt werden. „Aber natürlich müssen sie begleitet werden“, so der Kanzler. Er habe den Eindruck, „dass die Qualität der deutschen Technik hier in jeder Hinsicht eine große Anerkennung und Wertschätzung genießt“. Angesichts der Diskussion über Rüstungsexporte, die in der Bundesregierung geführt werde, sei es wichtig, „dass wir in dieser Frage handlungsfähig sind“. Und das wolle man auch sein.

„Mehr Druck“ für ein Freihandelsabkommen

Der Bundeskanzler äußert sich in Neu-Delhi auch skeptisch gegenüber dem „Friedenspapier“, das China zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine veröffentlicht hatte und in dem es einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen fordert. Es sei ein Vorstoß, „der ganz erkennbar Licht und Schatten hat“. Zum Licht rechnet Scholz, dass ein möglicher Einsatz von Atomwaffen abermals verurteilt werde. Es fehle im Papier aber „eine erkennbare Linie“, nach der es zu einem Rückzug russischer Truppen kommen müsse.

Scholz setzt sich bei seinem Besuch auch für den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen mit Indien ein. Als wichtigen Schritt sieht er das Freihandelsabkommen mit der EU. Die EU und Indien hatten schon von 2007 bis 2013 über ein Freihandelsabkommen verhandelt – doch die Gespräche waren gescheitert. Im vergangenen Jahr wurden sie wieder aufgenommen. Es gehe darum, „dass wir jetzt mehr Druck entwickeln“ und „uns nicht immer von Jahr zu Jahr weiterhangeln“, sagt der Kanzler. Die Bundesregierung sei mit der EU-Kommission im direkten Gespräch, dass es nicht noch einmal so lange dauere wie bisher. „Das ist kein guter Eindruck, den wir machen.“

Mehr zum Thema 1/

Am Sonntag reist Scholz in die südindische Stadt Bangalore weiter. Die Stadt gilt als Zentrum der indischen IT-Branche. Der Bundeskanzler will dort eine Niederlassung des deutschen Softwarefirma SAP und die Firma Sun Mobility besuchen, einen Produzenten von austauschbaren Batteriezellen für Kleintransporter. Auch die Frage, wie Deutschland indische Fachkräfte gewinnen kann, die Scholz schon am Samstag in Neu-Delhi angesprochen hatte, soll dann eine Rolle spielen.