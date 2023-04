Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat bei einem Besuch in Mali den bevorstehenden Abzug deutscher UN-Soldaten aus dem westafrikanischen Land bedauert, zugleich aber für unabwendbar erklärt. Die Bundeswehr könne dort nicht mehr so tätig sein, wie sie es vermöge.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Ohne die Schikanen des malischen Militärregimes gegen die Friedenstruppe MINUSMA zu erwähnen oder den Schwenk der malischen Regierung hin zu Russland und seinen Wagner-Söldnern, erklärte Pistorius bei einem Besuch im Feldlager Gao, dass nun der „geordnete Abbau und Rückbau“ beginne. Das sei eine „militärisch-logistische Operation“, die neun bis zwölf Monate dauern werde.

Das Regime in Bamako hatte kürzlich deutlich gemacht, dass es auch hierfür, etwa bei der Sicherung und Begleitung von Transporten, wenig bis keine Unterstützung geben werde. Es wird daher in der Bundeswehr damit gerechnet, dass erhebliche Teile der Ausrüstung und der Lagerlogistik nicht mitgenommen werden können.

Pistorius: Abzug kein Scheitern der Bundeswehr

Pistorius würdigte „Fähigkeiten, Kompetenzen und Erfahrungen“ der Soldaten. Sie machten „einen großartigen Job mit viel, viel Herzblut“ – und würden gerne mehr machen, als sie derzeit könnten. Er bedauere sehr, so Pistorius, dass der Einsatz nun auf diese Weise ein Ende finde. Nicht das Engagement selbst sei gescheitert, sondern die Bedingungen vor Ort hätten den Einsatz scheitern lassen. Das sei kein Versagen der deutschen Politik oder gar der Bundeswehr. „Wenn die Bundeswehr in Mali weiter das tun dürfte, was sie kann, etwa bei der Aufklärung, würde sie bleiben“, so Pistorius.

Der Verteidigungsminister unternahm seine Reise gemeinsam mit der Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Svenja Schulze (SPD). Die Ministerin dankte den Soldaten in Gao ebenfalls für ihren Einsatz und sagte: „Auch wenn das militärische Engagement endet, die Entwicklungszusammenarbeit wird fortgesetzt.“ In den meisten Ländern, in denen deutsche Entwicklungshelfer tätig seien, gehe das ohne militärische Unterstützung. Für „ein armes Land wie Mali in dieser schwierigen Situation“ sei die fortdauernde Unterstützung enorm wichtig.

Mehr zum Thema 1/

Mali, wo deutsche Helfer seit der Unabhängigkeit in den späten Sechzigerjahren aktiv sind, wird seit einem Putsch vor zweieinhalb Jahren von einem Oberst und dessen Entourage regiert, versprochene Wahlen fanden bis jetzt nicht statt. Das Regime hat Frankreich vollständig aus dem Land gedrängt und sich in immer engere Partnerschaft mit Russland begeben. Als die UN-Generalversammlung zum Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine über eine Resolution abstimmte, die Russland zum Abzug auffordert, stimmte Mali als eines der wenigen Länder auf Russlands Seite. Die Opposition im Bundestag fordert seit Längerem den Abzug der Bundeswehr.