Die Crew der Sea-Eye 4 hat etwas getan, was die neuen Regeln der italienischen Regierung für Rettungsschiffe privater Hilfsorganisationen nicht vorsehen: Sie hat zwei Rettungseinsätze nacheinander durchgeführt, bevor sie am Montag in den Hafen von Neapel eingelaufen ist. Das Schiff der in Regensburg ansässigen Hilfsorganisation Sea-Eye nahm in der Nacht zum Freitag im Mittelmeer insgesamt mehr als hundert Migranten in Seenot an Bord. Das könnte ein Präzedenzfall werden.

Die Reaktion der italienischen Regierung auf diese Zuwiderhandlung und einen ähnlichen Fall vor zwei Wochen dürfte mehr Klarheit darüber verschaffen, welchen Kurs die Regierung von Giorgia Meloni im Umgang mit privaten Seenotrettern einschlagen wird. Denn der neue italienische Verhaltenskodex sieht bei Zuwiderhandlung Strafen von bis zu 50.000 Euro vor. Auch eine befristete Festsetzung oder Beschlagnahmung des Rettungsschiffes ist möglich. Bislang ist aber noch keine Strafe verhängt worden, der Konfliktfall blieb zunächst aus.