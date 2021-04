Besorgnis um Alexej Nawalnyj : „In seinem Zustand ist es eine Frage weniger Tage“

Aktualisiert am

Alexej Nawalnyj geht es in der Haft immer schlechter – laut einem seiner Ärzte droht er zu sterben. Seine Mitstreiter rufen zu neuen Protesten auf. Der russische Staat will sie als „Extremisten“ verfolgen.

Kein Zugang zu Nawalnyj: Festnahme der Ärztin Anastasia Wassiljewa am 6. April in Pokrow Bild: EPA

Für Kira Jarmysch ist es wie ein Déjà-vu, aber schlimmer. Sie habe geglaubt, nicht so bald wieder Minuten zu durchleben wie im vergangenen August, als das Flugzeug mit dem – wie man jetzt weiß – durch den Nervenkampfstoff Nowitschok vergifteten Alexej Nawalnyj in Omsk notlandete, schreibt die Sprecherin des russischen Oppositionsführers auf Facebook. „Aber acht Monate sind vergangen, und ich bin wieder in diesem Flugzeug, aber dieses Mal landet es sehr langsam.“

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Ihrer Arbeit kann die junge Russin gerade kaum nachgehen: Jarmysch steht wie weitere Mitstreiter Nawalnyjs unter Hausarrest. Ihnen wird ein Verstoß gegen „sanitär-epidemiologische Regeln“ wegen Protesten für Nawalnyjs Freilassung vorgeworfen. Jarmysch kann nur zusehen, wie Nawalnyjs Zustand sich laut seiner Frau, Mutter, Anwälten und Ärzten, die nur Ferndiagnosen stellen können, ständig verschlechtert.