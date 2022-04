Besetzte ukrainische Gebiete : Gezahlt wird bald nur noch mit Rubeln

In Cherson haben die russischen Truppen eine neue Verwaltung eingesetzt. Hunderte proukrainische Aktivisten sind in den vergangenen Wochen festgenommen worden.

Die Doppelherrschaft in Cherson scheint vorüber zu sein. Obwohl die Stadt im Süden der Ukraine schon Anfang März von russischen Truppen eingenommen worden ist, ist bis Anfang dieser Woche ihr Bürgermeister Ihor Kolychajew im Amt geblieben, der die russischen Soldaten als „Okkupanten“ bezeichnete, die Zugehörigkeit der Stadt zur Ukraine betonte und über dem Rathaus die blau-gelbe ukrainische Flagge wehen ließ. Nun hat das russische Militär offiziell eine neue Führung für die Stadt und das Gebiet eingesetzt. Zu deren ersten Schritten gehörte am Donnerstag die Ankündigung, dass vom 1. Mai an im Gebiet Cherson der russische Rubel offizielles Zahlungsmittel sei – die ukrainische Hrywnja werde nur noch für eine Übergangsphase von vier Monaten akzeptiert.

Wie es mit dem Gebiet weitergehen soll, bleibt jedoch unklar. Das russische Exilmedium „Meduza“ meldete unter Berufung auf Quellen im Kreml, Mitte Mai solle ein Referendum über die Gründung einer „Volksrepublik Cherson“ abgehalten werden. Gleichzeitig solle in den beiden vor acht Jahren geschaffenen „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk über den Anschluss an Russland abgestimmt werden. Die Führer beider Gebiete hatten solche Referenden schon im März für die Zeit nach dem Krieg angekündigt. Denkbar wäre das erste Wochenende nach dem für Russland symbolisch wichtigen „Tag des Sieges“ am 9. Mai, dem Jahrestag der deutschen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg. Im Westen wird – gespeist durch Nachrichten aus Russland – vermutet, dass der Präsident Wladimir Putin zu diesem Datum einen Erfolg verkünden will.

In Cherson hat es schon mehrmals Gerüchte gegeben, die Inszenierung einer Abstimmung über die Gründung einer „Volksrepublik“ stehe unmittelbar bevor. Zuletzt war von der ukrainischen Führung der 27. April als mögliches Datum für ein Referendum genannt worden. Laut dem Bericht von „Meduza“ hat es im Kreml einen solchen Plan tatsächlich gegeben, doch sei das Datum wegen der Misserfolge des russischen Militärs mehrmals verschoben worden. Aus dem gleichen Grund könne das abermals geschehen, sagten die Kreml-Quellen laut „Meduza“. Ein Vertreter der von den Besatzern eingesetzten Verwaltung bestritt gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti solche Pläne jedoch: Die Gerüchte über die Gründung einer „Volksrepublik Cherson“ würden von der Ukraine gestreut, um die Bevölkerung zu „verängstigen“. Allerdings waren seine Äußerungen widersprüchlich. Denn er schloss eine Rückkehr Chersons in die „nazistische Ukraine“ kategorisch aus. Das Chersoner Gebiet werde zu einem „blühenden Land“ werden, in dem es für die ukrainische Politik der „Vernichtung von Menschen“ keinen Platz mehr gebe. Warum diese Perspektive die Menschen in Cherson erschrecken soll, erläuterte er nicht.

In einem Interview mit dem ukrainischen Portal „Nowoje Wremja“ sagte indes auch der bisherige Chersoner Bürgermeister Kolychajew, er sehe keine Vorbereitungen auf ein Referendum. Er vermutet, dass das Gebiet an die Krim angeschlossen, also von Russland annektiert werden solle. In dem Bericht von „Meduza“ ist von Befürchtungen im Kreml die Rede, dass die Bewohner der besetzten Gebiete den neuen Machthabern „in den Rücken schießen“. Die vielerorts noch immer funktionierenden ukrainischen Verwaltungen hätten großen Einfluss auf die Menschen.

Noch immer regt sich im Chersoner Gebiet offener Widerstand gegen die russischen Truppen. Zuletzt demonstrierten in Cherson am Mittwoch laut ukrainischen Medien etwa 200 Menschen mit ukrainischen Fahnen. Sie wurden jedoch nach wenigen Minuten gewaltsam auseinandergetrieben. Die Proteste sind wegen dieses harten Vorgehens nicht mehr so groß und häufig wie noch vor wenigen Wochen, als Tausende Menschen auf die Straßen gingen. Zudem suchen die Russen nach Demonstrationen offenbar systematisch nach Teilnehmern, um sie zu einzuschüchtern. Im Gebiet Cherson sind nach Angaben der ukrainischen Behörden mehrere Hundert proukrainische Aktivisten verschwunden. Allein in Cherson sind nach den Angaben des Bürgermeisters Kolychajew etwa 220 Menschen festgenommen worden, von denen nur dreißig wieder freikamen. Er sagte, etwa 40 Prozent der Einwohner hätten Cherson inzwischen durch die umkämpften Gebiete im Umland in Richtung ukrainisch kontrolliertes Gebiet verlassen.