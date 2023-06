An diesem Mittwoch nimmt Italien Abschied von Silvio Berlusconi. Mit einem Staatsbegräbnis im Dom von Mailand ehrt die Nation einen großen Sohn der Wirtschaftsmetropole. Die Regierung in Rom hat Staatstrauer für das ganze Land angeordnet. Welches Vermächtnis hinterlässt diese historische Gestalt?

Als Baulöwe und Medienmogul der Sechziger- und Siebzigerjahre, dann als Politiker in den Neunzigern zeigte Berlusconi zunächst unternehmerisches Genie und gesellschaftliche Weitsicht. Doch was ihm beim Aufstieg zu einem der reichsten Männer des Landes und zum langlebigsten Regierungschef der Nachkriegsgeschichte nutzte, half ihm nicht dabei, das Land, das er liebte, nachhaltig zu reformieren und fit zu machen für die globalisierte Welt.

Berlusconi wuchs im Wirtschaftswunderland Italien auf. Früh entwickelte er ein empathisches Verständnis für seine Landsleute, die nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges und dem italienischen Bürgerkrieg nach Frieden und Wohlstand strebten. Sie wollten eine Familie gründen, ein Auto kaufen, ein Eigenheim erwerben. Ihnen stand der Sinn nach leichter Fernsehunterhaltung und nicht nach bräsiger Belehrung durch den Staatsfunk.

Fideler Populismus

Weil er seinen Landsleuten auf Augenhöhe gegenübertrat, weil er immer ein „Mann des Volkes“ war, der mit Charme und Chuzpe zu verführen wusste, wurde Berlusconi zuerst reich und dann mächtig. Bevor der Begriff zum Totschlagargument gegen politische Gegner (auf der Rechten) wurde, praktizierte der spätberufene Politiker einen fidelen Populismus. Er erklärte sich zum Verteidiger der Freiheit der kleinen Leute und der kleinen Unternehmer gegen eine überhebliche Elite und einen übergriffigen Staat, die den Menschen mit Vorschriften und Steuern die Lebenslust vermiesten und das Fortkommen verstellten.

Doch schon sein erstes großes Wahlversprechen, er werde die Bürokratie verschlanken und den Staat führen wie ein Vorstandschef sein Unternehmen, löste Berlusconi nicht ein. Die parallelen und konkurrierenden Verwaltungen von der nationalen Ebene über die Regionen und Provinzen bis zu den Kommunen blieben. Die Staatsschulden wurden nicht weniger, sondern mehr: Seinen letzten und endgültigen Rücktritt musste Berlusconi Ende 2011 einreichen, weil Italien kurz vor dem Staatsbankrott stand.

Der Zuwachs an Produktivität der italienischen Volkswirtschaft hinkte in den insgesamt gut neun Jahren der Regierungszeit Berlusconis fast immer jenem der Wettbewerber in Europa hinterher. Die Million zusätzlicher Arbeitsplätze, die er mehrfach versprach, wurden nie geschaffen, und das lässt sich nicht allein mit der globalen Finanzkrise von 2008 entschuldigen. Für einen erklärten Wirtschaftsliberalen ist Berlusconis Bilanz als Chef der „Firma Italien“ und als Staatsreformer dürftig.

Dompteur der Rechten

Berlusconi betrat 1994 das Feld der Politik zu einem Zeitpunkt, als das Parteiensystem, ja das gesamte politische Leben der Republik in Trümmern lag – zerstört von einer korrupten politischen Klasse, die ihrerseits von einer zunehmend politisch aktivistischen Justiz zur Strecke gebracht worden war. Der Aufstieg ins höchste Regierungsamt gelang ihm aus dem Stand, weil er mit seiner Partei Forza Italia eine Koalition mit den italienischen Neofaschisten einging und diese damit salonfähig machte. Um das, was man heute die „Brandmauer“ gegen die (extreme) Rechte nennt, scherte sich Berlusconi nicht. Er brauchte Verbündete im Kampf gegen die politischen Erben der Kommunistischen Partei Italiens.

Doch er überschätzte seine Fähigkeiten als Dompteur der Rechten. Statt sich unter die ideologischen Fittiche der europafreundlichen Forza Italia zu begeben, überflügelten zunächst die rechtsnationale Lega und später die rechtskonservativen Brüder Italiens Berlusconis Partei und degradierten sie zur kleinsten Kraft im Mitte-rechts-Bündnis. In der zerklüfteten Parteienlandschaft Italiens gelang es Berlusconi nicht, dauerhaft eine konservative Volkspartei in der Nachfolge der untergegangenen Sammelpartei Democrazia Cristiana zu etablieren.

Mehr zum Thema 1/

Vollends unerfüllt blieb das Modernisierungsversprechen Berlus­conis mit Blick auf Bild und Rolle der Frau in der Gesellschaft. In den frühen Unterhaltungsshows seiner Sender wurden halb nackte Frauen zur Fleischbeschau vor die Kamera geführt, während Berlusconi ungeniert seine infantile Respektlosigkeit gegenüber (jungen) Frauen praktizierte. Zu seiner Selbstdarstellung als „Familienmensch“ passten diese Shows zum Fremdschämen so wenig wie die berüchtigten „Bunga-Bunga-Partys“ in den diversen Residenzen des milliardenschweren Unternehmer-Politikers. Womöglich ist es dieses dunkle Vermächtnis, das am schwersten auf der „konservativen“ Ära Berlusconi lastet.