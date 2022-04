Ende einer Männerfreundschaft? : Berlusconi: „Zutiefst enttäuscht vom Verhalten Putins“

Aktualisiert am

Männerfreundschaft: Wladimir Putin und Silvio Berlusconi im März 2012 in Sotschi Bild: dpa

Der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi, der sich stets mit seiner Freundschaft zu Wladimir Putin brüstete, hat sich erstmals seit Beginn des Ukrainekriegs klar von dem russischen Präsidenten distanziert: „Ich will nicht verheimlichen, dass ich zutiefst enttäuscht und traurig bin über das Verhalten von Wladimir Putin, der vor der ganzen Welt eine sehr ernste Verantwortung übernommen hat“, sagte der 85 Jahre alte Politiker am Samstag in Rom. „Es wurden Kriegsverbrechen verübt und Russland kann seine Verantwortung dafür nicht abstreiten.“ Bislang hatte Berlusconi es vermieden, Putin im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg namentlich zu nennen und ihn als Aggressor zu verurteilen.

Thomas Jansen Redakteur in der Politik.

„Ich habe ihn vor 20 Jahren kennengelernt und er erschien mir immer als Mann mit gesundem Menschenverstand, ein Mann der Demokratie und des Friedens“, sagte Berlusconi weiter in einer Rede vor Abgeordneten seiner Partei Forza Italia in Rom. Er habe Anfang des Jahrtausends, als er Ministerpräsident war, noch gehofft, dass sich die Russen Europa zuwenden würden. Die Aggression in der Ukraine aber treibe das Land nun geradewegs „in die Hände Chinas. Schade, das ist wirklich schade.“

Berlusconi hatte als italienischer Ministerpräsident ein demonstrativ enges Verhältnis zu Putin unterhalten. So verbrachte er auf Einladung Putins in Sotschi am Schwarzen Meer einen Urlaub. Im Gegenzug empfing er Putin auf seinem Anwesen auf Sardinien. Während des russisch-georgischen Krieges im August 2008 sprach sich Berlusconi gegen Sanktionen der EU gegen Moskau aus und warnte vor einer „antirussischen Frontbildung“.

Als Putin im Juni 2015 Rom besuchte, versprach ihm Berlusconi seine Partei Forza Italia werde sich für eine Aufhebung der Sanktionen infolge der russischen Besetzung der Krim einsetzen. Berlusconi bahnte auch auch Geschäftsbeziehungen des halbstaatlichen Energieunternehmens Eni mit dem russischen Konzern Gazprom an.

Zuletzt gab Berlusconi im August 2019 ein Abendessen zu Ehren Putins. Dabei pries Putin seinen langjährigen Freund Berlusconi, der kurz zuvor als Abgeordneter ins Europäische Parlament gewählt worden war, als „Politiker von Weltformat“ und „wahren Anführer“. Berlusconi schwärmt seinerseits seit Jahr und Tag für Putin, zu dem er, nach seinen Worten „eine wirkliche, persönliche Freundschaft“ unterhält.