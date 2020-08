Reisewarnung für Deutsche : „Paris ist dreifach bestraft“

Eine Corona-Test-Station am Bassin de la Villette in Paris Bild: Reuters

Nun gehören nach der Einschätzung der Bundesregierung auch der Großraum Paris sowie die südwestfranzösische Region Provence-Alpes-Côte d’Azur zu den Risikogebieten der Corona-Krise. Wie das Auswärtige Amt am Montagabend mitteilte, warnt die Bundesregierung vor „nicht notwendigen, touristischen Reisen“ in die französische Hauptstadt mit ihren sieben umliegenden Departements sowie in die südwestfranzösische Küstenregion und ihrem Hinterland mit Städten wie Marseille, Nizza und Avignon.

Das heißt für Rückkehrer aus diesen Regionen, dass sie sich gleich nach der Ankunft auf eine Corona-Infektion testen lassen oder einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Das Testergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein. Anderenfalls gilt eine zweiwöchige Quarantäne. Schon am 21. August hatte die Bundesregierung vor Reisen nach Französisch-Guyana gewarnt.

Die Infektionszahlen sind in den betroffenen Regionen in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts liegen sie seit mindestens sieben Tagen über 50 Fällen je 100.000 Einwohnern. In der vergangenen Woche hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron an dessen südwestfranzösischen Sommersitz in Brégançon noch versprochen, „auf jeden Fall“ Grenzschließungen vermeiden zu wollen. Daher steht nun ein regional differenziertes Vorgehen im Vordergrund. „Wir haben ganz klar gesagt, dass wir nicht mehr Länder schließen wollen, sondern nur noch Regionen beobachten wollen“, sagte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, am Dienstag in einer Fernsehsendung.

Mehr Ansteckungen unter jungen Leuten

Die französische Regierung reagierte denn auch verhalten auf die Reisewarnung aus Deutschland. Der für Europafragen zuständige Staatssekretär Clément Beaune teilte der F.A.Z. mit, dass Deutschland einer „gezielten und wissenschaftlich begründeten Logik folgt“. Daher plane die französische Regierung „derzeit“ keine Gegenmaßnahmen.

Vor einigen Tagen hatte sich Beaune noch heftig über die Beschränkungen Großbritanniens erzürnt. Die britische Regierung hatte Mitte August kurzfristig mitgeteilt, dass alle Frankreich-Rückkehrer sich für zwei Wochen in Großbritannien in eine häusliche Quarantäne begeben müssten. Das hatte an den Grenzen zu einem Ansturm von Rückreisenden geführt. Frankreich werde mit „Gegenmaßnahmen“ antworten, hatte Beaune angekündigt. Bisher sind diese allerdings nicht präzisiert worden.

In Frankreich sind in den vergangenen Wochen besonders die Ansteckungen unter jungen Menschen gestiegen. Das führen Fachleute zum Teil darauf zurück, dass weniger auf Vorschriften und Mahnungen wie das Maskentragen und Distanzhalten geachtet wird. Die Stadtverwaltung von Paris hat daher die Maskenpflicht im Freien zuerst in einzelnen Straßen und dann in mehreren Zonen mit dichtem Fußgängerverkehr und wenig Raum eingeführt. In der vergangenen Woche wurden im Großraum Paris 74 Ansteckungsherde („Cluster“) gezählt, davon 30 im eigentlichen Stadtgebiet und neun im Departement Seine-Saint-Denis mit seinen sozial angespannten Wohngegenden.

Für die Tourismusbranche ist die Reisewarnung aus Deutschland eine Enttäuschung: „Wenn die Vorschriften eingehalten werden, dann ist es bei uns nicht gefährlicher als anderswo“, sagte Didier Arino, Geschäftsführer der französischen Beratungsgesellschaft Protourisme, der F.A.Z. Die Zahl der schweren Erkrankungen halte sich ebenso in engen Grenzen wie die Auslastung der Krankenhäuser. Deutschland ist nach Großbritannien die größte Urlaubernation in Frankreich. Vor allem die großen Städte leiden unter dem Ausbleiben der Urlauber, allen voran Paris. „Die Hauptstadt ist dreifach bestraft: Es fehlen die ausländischen Gäste, die Geschäftsreisenden und die französischen Touristen“, sagt Arino. Die Hälfte aller Hotels ist noch geschlossen und versucht mit dem staatlichen Kurzarbeitergeld auszukommen. Vor allem die großen Luxushotels, die von reichen Besuchern aus dem Ausland leben, sind betroffen.

Besucherrekorde in der Provinz

Doch nicht in der ganzen Tourismusbranche herrscht Trübsal. Denn die Franzosen machen verstärkt in der Heimat Urlaub. „Wir verzeichnen Besucherrekorde“, berichtet die Sprecherin eines Zusammenschlusses von Touristenbüros an der normannischen Küste, die 39 Kommunen umfasst. In der vergangenen Woche waren die Restaurants in einem kleinen Badeort wie Houlgate mittags komplett ausgebucht. Auch einige deutsche, niederländische und belgische Gäste habe man empfangen, erklärt die Sprecherin. Nur die Asiaten, die oft auf dem Weg zum Mont-Saint-Michel haltmachten, vermisse man. Der Tourismus ist mit einem Anteil von sieben bis acht Prozent des Bruttoinlandsproduktes ein wichtiger Bestandteil des französischen Wirtschaftslebens.