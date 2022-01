Laut Medienbericht : Berlin bereitet Evakuierung von Botschaftsangehörigen aus der Ukraine vor

Das Auswärtige Amt arbeitet laut einem Medienbericht an einem Evakuierungsplan für die Angehörigen der deutschen Botschaftsmitarbeiter in der Ukraine. Washington will mit diesem Schritt wohl sogar schon am Montag beginnen.

Die deutsche Außenminister Annalena Baerbock bei einer Pressekonferenz am 20. Januar in Berlin Bild: Getty

Das Auswärtige Amt arbeitet laut einem Medienbericht an einem Evakuierungsplan für die Angehörigen der deutschen Botschaftsmitarbeiter in der Ukraine. Das berichtete die „Bild“-Zeitung am frühen Samstagabend. Die Angehörigen sollten, heißt es dort, bei einer weiteren Verschärfung der Lage aus der Ukraine gebracht werden.

Zuvor hatte es Meldungen über konkrete Evakuierungspläne aus den Vereinigten Staaten gegeben. Das amerikanische Außenministerium hat Familienangehörige von Mitarbeitern der amerikanischen Botschaft in der Ukraine nach Informationen des Senders Fox News dazu aufgefordert, bereits am Montag mit der Evakuierung zu beginnen. In der nächsten Woche werde das State Department demnach Amerikaner auch ermutigen, die Ukraine mit kommerziellen Flügen zu verlassen, „solange diese noch verfügbar sind“, sagte ein Beamter.

Erste Munitionslieferung eingetroffen

Am späten Freitagabend gab die amerikanische Botschaft in der Ukraine bekannt, dass die erste Munitionslieferung gemäß den Anweisungen von Präsident Joe Biden eingetroffen sei. Laut der Quelle aus dem Außenministerium handelt es sich dabei vor allem um Munition für Kleinwaffen. Sie teilte Fox News auch mit, dass voraussichtlich Anfang nächster Woche Javelin-Panzerabwehrraketen aus den baltischen Staaten und aus amerikanischen Militärbeständen eintreffen werden. Die amerikanische Regierung plane, in den kommenden Tagen „eine Tonne“ Waffen und Munition in die Ukraine zu bringen, sagen Beamte.

Wegen der deutschen Absage an Waffenlieferungen für die Ukraine hat die ukrainische Regierung Berlin vorgeworfen, den russischen Staatschef Wladimir Putin in seinem Vorgehen zu „ermutigen“ und die Geschlossenheit des Westens in dem Konflikt zu „untergraben“. Deutschlands Erklärungen, wonach eine Lieferung „von Verteidigungswaffen an die Ukraine“ nicht möglich sei, passten nicht „zur derzeitigen Sicherheitslage“, schrieb der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Samstag auf Twitter.

Die Einheit des Westens gegenüber Russlands sei „heute wichtiger denn je“, sagte Kuleba. „Die deutschen Partner müssen aufhören, mit solchen Worten und Taten die Geschlossenheit zu untergraben und Wladimir Putin zu ermutigen, einen neuen Angriff auf die Ukraine zu starten.“ Die Ukraine sei zwar „dankbar“ für die bisherige Unterstützung Deutschlands, aber „die derzeitigen Erklärungen sind enttäuschend“, ergänzte der Außenminister. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte zuvor Waffenlieferungen an die Ukraine abermals eine Absage erteilt.