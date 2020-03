Sie waren noch nie so nah an Europa

Türkisch-griechische Grenze : Sie waren noch nie so nah an Europa

Viele Migranten in der Türkei hoffen, über den kleineren Grenzübergang Pazarkule in die EU zu gelangen. Ein kostenloser Shuttle der Behörden bringt sie hin. Im Sperrgebiet wächst eine Zeltstadt.

Neben dem Busbahnhof in Edirne, von dem aus Menschen in alle Städte des Landes fahren, kampiert eine Gruppe junger Pakistaner. Sie haben die Nacht abseits auf einem zertretenen Stück Rasen verbracht. Einige liegen noch in graue Decken eingerollt um eine Feuerstelle, andere greifen nach Essen in ihren Reisetaschen, in denen sie alle Habseligkeiten verstaut haben. Nur einer von ihnen spricht eine Fremdsprache, er kann sich auf Arabisch verständigen, weil er einige Jahre in Saudi-Arabien gelebt hat.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Er erzählt, dass ein Schlepper die Gruppe vor ein paar Wochen über Gebirgspfade aus Iran in den Osten Anatoliens gebracht hat. Auf eigene Faust hätten sie es dann bis Edirne im Dreiländereck mit Griechenland und Bulgarien geschafft. „Nach Pazarkule wollen wir“, sagt er voller Hoffnung. Nur wenigen Europäern ist der kleinere der beiden Grenzübergänge zwischen der Türkei und Griechenland bekannt.