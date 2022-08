Berichte russischer Soldaten : Bereit, ohne Nachdenken den Abzug zu drücken

An diesem Mittwoch ist es ein halbes Jahr her, dass Russlands Präsident Wladimir Putin in einer am frühen Morgen im Staatsfernsehen ausgestrahlten Ansprache den Beginn seiner „Spezialoperation“ in der Ukraine verkündete. Kurz vor diesem Datum haben russische Soldaten in unabhängigen – und daher exilierten – russischen Medien berichtet, wie sie den Einmarsch in das Nachbarland erlebt haben. Sie reden von fehlender Ausrüstung, schlecht funktionierender Technik, Mangel an warmer Kleidung und Essen, Chaos in Logistik und Befehlsketten. Vor allem aber offenbaren die Bekenntnisse der Soldaten ihre Zweifel am Angriffskrieg, ihre Unsicherheit, ihre Ängste – und wie manche von ihnen selbst zu Kriegsverbrechern geworden sind.

Er habe sich bemüht, das Geschehen so ehrlich und glaubwürdig wie möglich darzustellen und jene Gedanken und Gefühle von damals wiederzugeben, als er das alles erlebt habe, „so als würde ich vor mir selbst eine Beichte ablegen“, schreibt Pawel Filatjew. Der 33 Jahre alte Fallschirmjäger gehörte im Frühjahr zu einer der Einheiten, die von der Krim aus die Großstadt Cherson im Süden der Ukraine eingenommen haben. Er kam im April in ein Militärkrankenhaus auf der Krim, nachdem ihm bei den Kämpfen um Mykolajiw Erde in die Augen gespritzt war, die sich daraufhin entzündeten.

Nach eigenen Angaben anderthalb Monate nach der Rückkehr von der Front begann Filatjew damit, seine Erlebnisse aufzuschreiben. Auf den gut 140 Seiten langen Text, den Filatjew im russischen sozialen Netzwerke VKontakte hochgeladen hat, sind Anfang August Journalisten des – in Russland verbotenen – Exilmediums „Waschnyje Istorii“ („Wichtige Geschichten“) aufmerksam geworden. Angesichts des Aufsehens, den der Bericht und mehrere Video-Interviews erregt haben, die Filatjew seither gegeben hat, hat er Russland inzwischen verlassen – vermutlich gerade noch rechtzeitig.

Filatjew hatte sich im August 2021 als Vertragssoldat bei den russischen Streitkräften verpflichtet, nachdem sich wegen der Corona-Pandemie andere berufliche Pläne zerschlagen hatten. Für ihn war es eine Rückkehr: Er ging in die Einheit, in der schon sein Vater als Fallschirmjäger gedient hatte und mit der er von 2007 bis 2010 als Soldat in Tschetschenien war. Er fand eine Armee vor, die ihm in einem viel schlechteren Zustand zu sein schien als in seinen Erinnerungen aus der Jugend der eigenen Dienstzeit.

Es gab keine Uniformen und Stiefel in passenden Größen; die Waffe, die er erst nach vier Monaten zugeteilt bekam, war verrostet und hatte gleich beim ersten Schießen Ladehemmung. Übungen und Schulungen gab es kaum, ein erniedrigender Tonfall der Vorgesetzten gegenüber den Soldaten war an der Tagesordnung. Als am 24. Februar der Angriff auf die Ukraine begann, hatte Filatjew bei winterlichen Temperaturen keinen Schlafsack; die Bremsen des Lastwagens, auf dem er den Weg nach Cherson zurücklegte, funktionierten nicht, was immer wieder zu kritischen Situationen führte.