Eskalation im Gazastreifen : Israel stimmt offenbar Waffenruhe zu

Aktualisiert am

Die politische Führung Israels hat zwar verkündet, die Militäroperation im Gazastreifen werde so lange andauern wie nötig. Am Sonntagnachmittag wurde aber intensiv über eine Waffenruhe verhandelt.

Nach dem Angriff: Ein Mann betrachtet die Stelle im Süden des Gazastreifens, an der in der Nacht zu Sonntag Khaled Mansour als zweiter ranghoher Kommandeur des „Islamischen Dschihads“ getötet wurde. Bild: Reuters

Israels amtierender Ministerpräsident Jair Lapid hat die Tötung zweier ranghoher Kommandeure der „Bewegung des Islamischen Dschihads in Palästina“ (PIJ) als „außerordentlichen Erfolg“ gelobt. Im Zuge der am Freitag begonnenen Militäroperation der israelischen Armee in dem Küstenstreifen wurden Taisir al-Jabari und Khaled Mansour durch Raketentreffer getötet. Sie waren die Kommandeure der nördlichen und der südlichen Gaza-Division der islamistischen Organisation.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Die Armee verkündete, der Tod al-Jabaris und Mansours habe die taktischen und strategischen Kapazitäten des PIJ „signifikant beeinträchtigt“. Zudem seien zahlreiche militärische Einrichtungen getroffen worden.

Israel hatte den Angriff auf PIJ-Stellungen am Freitag begonnen, nach eigenen Angaben um unmittelbar bevorstehenden Angriffen der Organisation zuvorzukommen. Lapid sagte, Israel handle auf präzise und verantwortungsvolle Weise, um Schaden für Zivilisten zu minimieren. Die Verantwortung für den Tod mehrerer Zivilisten in dem Flüchtlingslager Jabaliya am Samstagabend wies die Armee zurück. Vielmehr sei eine fehlgeleitete Rakete des PIJ dort eingeschlagen.

Gesundheitsbehörden im weitgehend abgeriegelten Gazastreifen vermeldeten bis Sonntagnachmittag 31 Tote, unter ihnen mehrere Kinder. Zudem gebe es mehr als 250 Verwundete. In Israel erlitten mehrere Personen leichte Verletzungen, zumeist als sie Schutz vor möglichen Raketeneinschlägen suchten. Der PIJ feuerte laut Angaben der Armee bis Sonntagvormittag mehr als 580 Raketen auf Israel ab. Die meisten davon schlugen in unbewohntem Gebiet ein oder wurden abgefangen. Die Hamas hatte sich bis Sonntagnachmittag nicht an dem Konflikt beteiligt.

Während die politische Führung Israels verkündete, die Militäroperation werde so lang andauern wie nötig, wurde am Sonntagnachmittag intensiv über eine Waffenruhe verhandelt. Agenturberichten zufolge hatte Israel einem Vorschlag Ägyptens, das zwischen Israel und den militanten Gruppen im Gazastreifen vermittelt, einer Waffenruhe von Sonntagabend an zugestimmt.

Mehr zum Thema 1/

Der Konflikt hatte sich zugespitzt, nachdem Israel Anfang vergangener Woche einen ranghohen PIJ-Anführer im Westjordanland festgenommen hatte. Die Organisation drohte mit Vergeltungsangriffen, Israel legte daraufhin das öffentliche Leben in den an den Gazastreifen angrenzenden Gebieten tagelang weitgehend still.