In Iran sind Medienberichten zufolge abermals zahlreiche Schulmädchen vergiftet worden. Dutzende Mädchen seien in verschiedenen Provinzen des Landes in Krankenhäuser gebracht worden, meldeten die Nachrichtenagenturen Tasnim und Mehr am Samstag.

Die Mädchen litten demnach unter Atembeschwerden, Schwindel oder Kopfschmerzen. Ihr allgemeiner Gesundheitszustand wurde den Berichten zufolge jedoch nicht als ernst eingestuft. Betroffen waren fünf Provinzen in verschiedenen Teilen des Irans.

In den vergangenen drei Monaten waren mehrere hundert Fälle von Vergiftungen von Mädchen in dutzenden Schulen gemeldet worden. Besonders betroffen war die Stadt Ghom.

Am Freitag hatte Präsident Ebrahim Raisi das Innen- und das Geheimdienstministerium angewiesen, den Vergiftungsfällen nachzugehen. Er bezeichnete diese als „Verschwörung des Feindes, um Angst und Verzweiflung in der Bevölkerung zu schüren“.

Die iranischen Behörden kritisierten die Forderung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) vom Freitag, „alle Fälle“ in der „schockierenden“ Angelegenheit müssten aufgeklärt werden. Dies sei eine Einmischung in die Angelegenheiten des Iran, hieß es in Teheran.

In der vergangenen Woche hatte der stellvertretende iranische Gesundheitsminister erklärt, „einige Leute“ wollten, dass „alle Schulen, insbesondere die Mädchenschulen, geschlossen werden“. Diese Erklärung für die Giftangriffe wurde von anderen iranischen Verantwortlichen nicht übernommen.