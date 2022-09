Bericht über Xinjiang : Welche Menschenrechtsverletzungen die UN China vorwerfen

Die letzten Minuten der vierjährigen Amtszeit von Michelle Bachelet müssen turbulent verlaufen sein. Um 23.48 Uhr, nur zwölf Minuten vor dem Ende ihres Mandats, verschickte das Büro der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte ihren Bericht über Chinas Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang. Fast ein Jahr lang hatten Menschenrechtler und Angehörige von Opfern darauf gewartet. Manche hatten die Hoffnung schon aufgegeben und geglaubt, Bachelet habe sich dem Druck Chinas gebeugt. Ausgerechnet sie, die frühere chilenische Präsidentin, deren Vater vom Pinochet-Regime gefoltert worden war und der in Haft gestorben war. Der Xinjiang-Bericht, den Bachelet dann doch noch vorlegte, fiel aber deutlich aus: „Ernste Menschenrechtsverletzungen“ seien in Xinjiang begangen worden, die „Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen könnten“.

In dem 48 Seiten langen Gutachten werden viele der seit langem gegen China erhobenen Vorwürfe als „glaubhaft“ bewertet. Das gelte etwa für Vorwürfe von Folter und sexueller Gewalt in Internierungslagern. Zumindest in den Jahren 2017 bis 2019 habe es „großangelegte willkürliche Freiheitsberaubung“ gegeben. Zwar gebe es keine gesicherten Informationen über die genaue Zahl der Betroffenen. Aus den vorliegenden Informationen könne jedoch geschlossen werden, dass „ein substantieller Anteil der uigurischen und anderen mehrheitlich muslimischen Bevölkerung“ interniert worden sei. Das Büro der Hohen Kommissarin sei nicht in der Lage zu verifizieren, ob die Lager weiter in Betrieb seien. Es gebe jedoch Hinweise, dass sich der Fokus von außergerichtlicher Internierung zu Gefängnisstrafen verschoben habe. Die Zahl der Verurteilungen zu langen Haftstrafen sei „dramatisch“ angestiegen. Unterlagen zu den Gerichtsprozessen gäben Hinweise darauf, dass die Richter „jede Art von Gesetzesverstoß durch einen Muslim als mutmaßlich ‚extremistisch‘ betrachten“.

Bachelet machte sich ein Bild an Ort und Stelle

Die Chilenin verzichtete darauf, das Papier persönlich vorzustellen. Peking hatte mit allen Mitteln versucht, die Veröffentlichung zu verhindern. Chinas Antwort auf den Bericht, die das Hochkommissariat als Anhang veröffentlichte, hat 131 Seiten. Bachelet zufolge wurden sie erst vergangene Woche eingereicht. Das sei der Grund für die Veröffentlichung in allerletzter Minute gewesen. Eine erste, zumindest fast finalisierte Version des Xinjiang-Berichts lag bereits vor knapp einem Jahr vor, wie Bachelet seinerzeit bestätigte. Der chinesischen Führung gelang es, deren Publikation zunächst zu verhindern, indem sie der Hohen Kommissarin Zugang zur Region Xinjiang gewährte. Dieser Besuch, für deren Verlauf Bachelet international scharf kritisiert wurde, schlug sich nicht erkennbar in der Endversion nieder.

Menschenrechtsgruppen und Opferangehörige begrüßten am Donnerstag die Veröffentlichung. „Die vernichtenden Befunde erklären, warum die chinesische Regierung mit Händen und Füßen versucht hat, die Veröffentlichung des Xinjiang-Berichts zu verhindern“, sagte die für China zuständige Abteilungsleiterin von Human Rights Watch, Sophie Richardson. Ihr deutscher Kollege Wenzel Michalski äußerte die Hoffnung, dass der Bericht den Skeptikern in Deutschland „in der Partei Die Linke und in der deutschen Industrie“ die Argumente nehme. China übte scharfe Kritik an dem Bericht. Er stütze sich „als Hauptquellen auf Desinformationen und Lügen, die von Anti-China-Kräften fabriziert wurden“, hieß es in einer Stellungnahme der chinesischen Vertretung in Genf. Das Papier sei eine von westlichen Staaten „angezettelte Farce“ und liefere „Munition für die politische Manipulation von Fragen, die Xinjiang betreffen“.

Bachelet hatte vieles unternommen, um den Vorwurf der Parteilichkeit zu entkräften. Trotz scharfer Kritik der Vereinigten Staaten war sie nach China gereist. Die Analyse geht ausführlich auf Pekings Darstellung der Lage in Xinjiang ein. Es wird hervorgehoben, China sei den Anfragen der UN nach detaillierten Informationen nicht nachgekommen.