Anti-Terror-Operation : Augenzeugen berichten von Angriff auf Al-Qaida-Sitz in Syrien

US-geführte Streitkräfte haben Augenzeugenberichten zufolge das Wohnhaus eines mutmaßlichen Mitglieds der Islamisten-Organisation al Qaida in Syrien angegriffen. Mehrere Hubschrauber seien nahe der Stadt Atmeh in der syrischen Rebellen-Provinz Idlib gelandet und in der Nähe des Hauses eines ausländischen Islamisten seien Explosionen zu hören gewesen, sagten am Donnerstag Einwohner der Stadt und Quellen aus den gegen das syrische Regime kämpfenden Rebellen übereinstimmend der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Nachrichtenagentur AP berichtete unter Berufung auf amerikanische Regierungsquellen, ein Hubschrauber der US-Armee habe technische Probleme gehabt und sei deshalb am Boden zur Explosion gebracht worden. In einem weiteren Bericht heiß es, der defekte Hubschrauber sei später von einem amerikanischen Kampfflugzeug bombardiert worden, um ihn zu zerstören.

Ein Anwohner berichtete, dass Rettungskräfte mindestens zwölf Tote aus den Trümmern eines mehrstöckigen Gebäudes geborgen hätten, darunter auch Frauen und Kinder. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete am Donnerstag von 13 toten Zivilisten bei schweren Gefechten im Nordwesten Syriens. Es gab keine Bestätigung, dass Islamisten bei dem Angriff getötet wurden.

„Wen auch immer sie suchten, sie wollten ihn offenbar lebend“

Das US-Verteidigungsministerium bestätigte eine Anti-Terror-Mission mit Spezialkräften der US-Armee. „Die Mission war erfolgreich“, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Weitere Details nannte das Pentagon zunächst nicht. Es habe aber keine amerikanischen Verluste gegeben.

Syrien-Fachmann Charles Lister vom Washingtoner Middle East Institute berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, die Operation habe mehr als zwei Stunden gedauert. „Wen auch immer sie suchten, sie wollten ihn offenbar lebend.“ Nach Ansicht von Lister sei dies „die größte Operation dieser Art seit dem Einsatz gegen Bagdadi zu sein“. Der Anführer des Islamischen Staates (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, starb 2019 bei einer Razzia von US-Spezialkräften im Nordwesten Syriens.

Im Bürgerkriegsland Syrien kämpft eine Militärkoalition unter Führung der USA gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). In der von Rebellen- und Dschihadistenmilizen gehaltenen Provinz Idlib werden verschiedene ranghohe Al-Qaida-Mitglieder vermutet. Der IS hatte im Sommer 2014 große Gebiete im Norden des Irak in seine Gewalt gebracht. Kurz darauf riefen die Extremisten ein Pseudo-Kalifat aus, zu dem auch Regionen im Nachbarland Syrien gehörten. Militärisch wurde die Terrormiliz im März 2019 besiegt, sie ist jedoch weiter in beiden Ländern aktiv und verübt immer wieder Anschläge. Zuletzt hatten sich IS-Kämpfer mehr als eine Woche lang heftige Gefechte um ein Gefängnis in Hassakeh geliefert, in dem kurdische Milizen IS-Extremisten interniert haben.