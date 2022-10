Regierung reagiert auf Bericht : Liz Truss’ Handy offenbar von Russland gehackt

Die neue britische Regierung hat am Sonntag versichert, sich an „robuste Sicherheitsvorkehrungen“ zu halten, nachdem eine Zeitung gemeldet hatte, dass Textnachrichten der früheren Premierministerin Liz Truss vermutlich vom russischen Geheimdienst mitgelesen worden sind. Die „Mail on Sunday“ hatte unter Verweis auf nicht näher definierte „Quellen“ berichtet, dass Agenten Truss' Handy während des Wahlkampfs um die Nachfolge von Boris Johnson – damals war sie Außenministerin – gehackt habe. Das Telefon sei mittlerweile an einem sicheren Ort verschlossen worden.

Im Sicherheitsapparat sollen Befürchtungen kursieren, dass sich die Regierung erpressbar gemacht haben könnte. So seien private Textnachrichten „gehackt“ worden, in denen sich Truss und ihr späterer Schatzkanzler Kwai Kwarteng kritisch über den damaligen Premierminister Johnson geäußert hätten. Auch sollen Textnachrichten mit anderen Außenministern mitgelesen worden sein. Darin sei es auch um detaillierte sicherheitsrelevante Informationen gegangen, etwa um Fragen von Waffenlieferungen in die Ukraine.

Michael Gove, einer der führenden Minister der neuen Regierung von Rishi Sunak, sagte am Sonntag: „Ich bin nicht in allen Details darüber informiert, welche Sicherheitsverletzungen es, wenn überhaupt, gegeben hat.“ Er sei aber „sicher, dass Liz (Truss) sowohl als Außen-, als auch als Premierministerin allen Empfehlungen gefolgt ist, die sie aus dem Geheimdienst- und dem Sicherheitsapparat bekommen hat“. Die Regierung nehme „Sicherheitsfragen unglaublich ernst, weshalb ich zurückhaltend sein muss mit meiner Stellungnahme zu Liz' Mobiltelefon“.

„Absoluter Tumult“ in der Regierung

Die „Mail on Sunday“ hatte den Vorwurf erhoben, dass Johnson und Truss den Vorfall aus politischen Gründen verschwiegen hätten. So berichtete die Zeitung unter Berufung auf eine Quelle, dass der Vorfall „absoluten Tumult“ in der Regierung und im Truss-Lager hervorgerufen habe. Johnson sei unverzüglich in Kenntnis gesetzt worden, habe aber mit seinem Kabinettssekretär Simon Case, dem höchsten Beamten im Land, entschieden, eine Nachrichtensperre zu verhängen. „Es macht keinen großartigen Eindruck, wenn das Telefon der Außenministerin so einfach geplündert werden kann von Agenten, die vermutlich für Putins Russland arbeiten“, so die Quelle.

Mitstreiter der Truss-Kampagne wiederum sollen besorgt gewesen sein, dass eine Berichterstattung über das gehackte Handy ihre Wahlchancen hätte schmälern können. Truss habe „Schlafstörungen“ gehabt, bis in der Downing Street entschieden worden sei, die Angelegenheit geheim zu halten.

Regierungsgeschäfte über Whatsapp abgewickelt?

Der Sicherheitsexperte Anthony Glees von der Universität Buckingham nannte den Vorgang am Sonntag „absolut haarsträubend“ und warf der Regierung vor, in Fragen der nationalen Sicherheit „zu lax“ zu sein. Minister würden Regierungsgeschäfte über die Plattform Whatsapp oder private E-Mail-Accounts abwickeln, was unverantwortlich sei.

Damit nahm er offenbar auch Bezug auf den Fall Suella Braverman, die am Ende der Regierung Truss als Innenministerin zurückgetreten war, nachdem sie einen vertraulichen Regierungsentwurf als private Mail an einen befreundeten Abgeordneten geschickt hatte. Dies war herausgekommen, weil die Mail unbeabsichtigt auch an einen anderen Empfänger gesendet worden war. Am Dienstag war Braverman von Sunak in ihren alten Posten zurückgeholt worden.

Die neue Regierung verteidigte die Personalentscheidung seither mit dem Argument, dass sich Braverman entschuldigt und mit ihrem raschen Rücktritt die Konsequenzen gezogen hätte. Am Wochenende kam allerdings heraus, dass sie zwischen dem Versenden und ihrem Rücktritt eine weitere Mail verschickt hatte, in der sie den Empfänger aufgefordert hatte, die Mail zu löschen und zu vergessen. Dies ließ Oppositionspolitiker die Frage stellen, ob sie zunächst versucht habe, ihren Fehler zu vertuschen.