Fehlfunktionen im Einsatz : Russland mit iranischen Drohnen offenbar „nicht zufrieden“

Russland hat offenbar mit Fehlfunktionen iranischer Drohnen zu kämpfen, die es in der Ukraine einsetzen will. Iran hatte Moskau im Laufe dieses Monats laut amerikanischen Medienberichten mehrere Drohnen für den Einsatz in der Ukraine zur Verfügung gestellt. Wie die „Washington Post“ am Montag unter Berufung auf Geheimdienstkreise berichtete, wurden bereits am 19. August mindestens zwei verschiedene Typen an unbemannten Flugzeugen geliefert.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters handele es sich dabei um Drohnen vom Typ Mohajer-6 und Drohnen aus der Shahed-Serie. Sie könnten sowohl Präzisionsmunition tragen als auch zur Aufklärung eingesetzt werden. Ende August hätten laut CNN die Trainings an den unbemannten Flugkörpern in Iran begonnen; in Washington werde erwartet, dass Russland mehrere hundert Exemplare kaufen werde. Dies sei als Antwort auf die amerikanische Lieferung des HIMARS-Systems an die Ukraine gedacht.

Die Drohnen könnten für den Beschuss von Radaranlagen, Artillerie und anderen militärischen Objekten eingesetzt werden. Allerdings hätten die russischen Streitkräfte bei ersten Tests mit zahlreichen Fehlfunktionen zu kämpfen gehabt. Die Russen seien „nicht zufrieden“.

Die Vereinigten Staaten hatten bereits in Juli erklärt, dass sie davon ausgingen, dass Russland iranische Kampfdrohnen kaufen wolle. So habe offenbar eine russische Regierungsdelegation einen iranischen Flughafen für eine Vorführung angriffsfähiger Drohnen besucht Putin war ebenfalls im Juli für ein Gipfeltreffen mit seinem iranischen und türkischen Kollegen in die iranische Hauptstadt Teheran gereist.