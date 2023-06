Boris Johnson hat nach dem Urteil eines siebenköpfigen parlamentarischen Untersuchungsgremiums das britische Unterhaus absichtlich belogen und ist mit seiner Mandatsniederlegung am vergangenen Wochenende einer Suspendierung vom Parlamentsbetrieb für die Dauer von 90 Sitzungstagen zuvorgekommen – er hätte also bis zum Ende der Legislaturperiode voraussichtlich ohnehin nicht mehr im Plenum erscheinen dürfen. Zwei der sieben Abgeordneten, die das „Committee of Privileges“ bilden, der zur Partei der Schottischen Nationalisten zählende Allan Doran und die Labour-Abgeordnete Yvonne Fovargue, hatten sogar für den dauerhaften Ausschluss Johnsons aus dem Parlament plädiert, die Mehrheit der vier Konservativen in dem Gremium verhinderte dies aber. Alle Abgeordneten waren sich hingegen einig, dass dem ehemaligen Premierminister und Unterhausmitglied ein Zugangsausweis für das Parlamentsgelände um den Palast von Westminster herum verweigert werden soll. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Abschlussbericht des Gremiums hervor.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland. Folgen Ich folge

Der Ausschuss zur Wahrung der Rechte des Unterhauses ist ein ständiges Gremium, das vor mehr als einem Jahr in einer einmütigen Entscheidung des gesamten Parlaments beauftragt worden war, zu untersuchen, ob der Premierminister bei mehreren Befragungen im Unterhaus die Wahrheit gesagt oder absichtlich gelogen habe. Es ging um die als „Partygate“ bekannt gewordenen Treffen und Feiern in der Regierungszentrale Downing Street 10 während der Covid-Pandemie, also in Zeiten, in denen die Regierung scharfe Bestimmungen zur sozialen Distanzierung am Arbeitsplatz eingeführt hatte. Nachdem Berichte und Fotos solcher Feiern öffentlich geworden waren, hatte Johnson um die Jahreswende 2021/22 mehrfach im Unterhaus beteuert, es seien alle Abstandsregeln eingehalten worden.

Johnson bestreitet seine Schuld

Wenige Monate darauf ergaben ein Untersuchungsbericht der Spitzenbeamtin Sue Grey und Ermittlungen der Polizei das Gegenteil – gegen Johnson und andere ergingen Strafbefehle. In der Folge distanzierten sich immer Minister seines Kabinetts und Abgeordnete seiner Partei von Johnson, auch sein damaliger Finanzminister Rishi Sunak, der jetzt sein Nach-Nachfolger ist. Am 7. Juli vergangenen Jahres kündigte Johnson seinen Rücktritt als Premierminister an.

Er blieb allerdings auch in seiner Befragung durch den Parlamentsausschuss im März 2023 bei der Aussage, er habe auf die Fragen im Unterhaus nach den Partys in Downing Street immer nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet und sich dabei auf Aussagen und Zusicherungen seiner Berater verlassen. Diese Beteuerungen hielten die sieben Abgeordneten, die die Untersuchung gegen ihn führten, nicht für glaubwürdig. Sie stellen in ihrem 100 Seiten umfassenden Abschlussbericht fest, Johnson habe sowohl die Covid-Beschränkungen, die damals galten, genau gekannt und er habe Kenntnis gehabt von den Regelbrüchen und Verstößen, die in der Downing Street geschahen. Johnson habe daher das Parlament fünffach in die Irre geführt.

Die Abgeordneten geben an, dies sei erstens durch seine Aussage geschehen, alle Regeln seien zu allen Zeiten vollständig eingehalten worden. Zweitens habe Johnson verschwiegen, dass er selbst Kenntnis hatte von Zusammenkünften, bei denen die Regeln missachtet worden waren. Drittens habe er fälschlicherweise angegeben, er habe sich auf die wiederholten Zusicherungen anderer verlassen, dass die Regeln nicht gebrochen worden seien. Die Abgeordneten (die diese Mitarbeiter als Zeugen hörten) schreiben, die Zusicherungen, die Johnson erhielt, „wurden von ihm dem Parlament gegenüber nicht korrekt wiedergegeben“.

Viertens habe Johnson falsch angegeben, dass er erst die Untersuchung Sue Greys abwarten müsse, bevor er über Sachverhalte sprechen könne, von denen er selbst gar keine Kenntnis habe. Und fünftens habe Johnson selbst in Aussagen, die er gegenüber dem Unterhaus als Korrekturen gekennzeichnet habe, weiterhin das Parlament, und am Ende auch das Untersuchungs-Komitee getäuscht. Er habe absichtlich das Unterhaus und den Ausschuss getäuscht, habe die Vertraulichkeit gebrochen, habe die Arbeit des Ausschusses angezweifelt und damit „die demokratische Verfahrensweise des Unterhauses in Frage gestellt“ und habe schließlich an einer Kampagne zur Einschüchterung und Misshandlung des Ausschusses mitgewirkt.

Johnson hatte die Beurteilung des Ausschusses schon am vergangenen Freitag zur Stellungnahme erhalten, hatte daraufhin sein Mandat niedergelegt und sich selber zum Opfer einer politischen Kampagne von Brexit-Gegnern erklärt. Den Ausschuss selbst hatte er als ein „Känguru-Gericht“ bezeichnet. Am nächsten Montag debattiert das Unterhaus die Beurteilung von Johnsons Verhalten und stimmt darüber ab, ob die verhängten Sanktionen gegen ihn in Kraft treten sollen.