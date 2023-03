Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag in Berlin Bild: Omer Messinger

Ohne Zweifel würde die Justizreform, an der die Regierung Netanjahu arbeitet, das Gewicht zwischen Exekutive und Judikative verschieben, und zwar zuungunsten der Richterschaft. Dass damit in Israel zwingend die Demokratie untergeht, ist aber nicht so eindeutig, wie die Opposition sagt.

Für die Balance zwischen Wählerwillen und richterlicher Kontrolle sind viele Lösungen möglich. Auch Präsident Herzog erkennt ja an, dass es Korrekturbedarf gibt. Das Problem ist vor allem, dass die geplante Reform zu großem Unfrieden in der israelischen Gesellschaft führt.

Beziehungen sind etwas Besonderes

Das ist ein schmaler Grat für auswärtige Einflussnahme, vor allem im Fall Deutschlands. Dessen Beziehungen zum jüdischen Staat sind aus den bekannten historischen Gründen etwas Besonderes, wie Bundeskanzler Scholz und Ministerpräsident Netanjahu in Berlin zu Recht hervorgehoben haben.

Trotzdem hat Scholz in der Sache Partei ergriffen, indem er für Herzogs Reformvorschlag warb, den Netanjahu bisher ablehnt. Politisch verhagelte er seinem Gast damit auch die Möglichkeit, mit der Deutschlandreise vom innenpolitischen Streit abzulenken.

Die bilateralen Beziehungen sind gefestigt genug, um das zu überleben. Aber dass der Kanzler der Ampel, die gerade mit einer Wahlrechtsänderung im Hauruckverfahren zwei Oppositionsparteien den Zugang zum Bundestag erschweren will, als Fürsprecher breiter politischer Konsensbildung auftritt, ist nicht überzeugend.