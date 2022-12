Benedikts Geburtsort : Das langsame Ende der Marke Marktl

Als sich Papst Benedikt XVI. nach seiner Wahl in Rom den Massen zeigte, begann in seinem Geburtsort Marktl am Inn eine neue Zeitrechnung. Wie ist die Stimmung dort am Tag seines Todes?

Zwei Kirchenbesucher sitzen am Silvestertag in der Kirche St. Oswald vor einem Bild des verstorbenen Papstes Benedikt XVI. Bild: dpa

Mittagsläuten in Marktl am Inn. In der Parrkirche St. Oswald sind gerade einmal eine Handvoll Menschen versammelt, der Mesner trägt einen Staubsauger in die Sakristei. In dieser Kirche wurde Joseph Ratzinger am Tag seiner Geburt, am 16. April 1927, getauft – ein Karsamstag in jenem Jahr.

Die Nachricht, dass der berühmteste Sohn der Gemeinde in Rom entschlafen ist, ist schon zwei Stunden alt, aber sie hat noch keine Gläubigen angelockt. Das war vor siebzehn Jahren ganz anders: Nachdem sich der frische gewählte Papst am 19. April 2005 auf dem Balkon des Petersdoms den Massen gezeigt hatte, begann in Marktl eine neue Zeitrechnung.

Sie erreichte einen Höhepunkt im September 2006, als Papst Benedikt XVI. in seine alte Heimat zurückkehrte und dabei auch Marktl mit einem Besuch ehrte, den er gegen das Protokoll mit einem Bad in der Menge ausdehnte. In den Jahren danach strömten Pilgergruppen aus ganz Europa nach Marktl – und wurden mit Freude über den Aufschwung und den dazugehörigen Devotionalien begrüßt. „Vermarktelung“ hießt das böse Wort. Italienische Medien tauften die Gemeinde damals „mercatello“.

Doch schon seit geraumer Zeit hat das Interesse nachgelassen, der Papst zieht nicht mehr so richtig, vor allem, seit er „emeritiert“ ist. Ein Schritt, der bis heute viele Gläubige fassungslos zurücklässt. Zudem rechnete man wohl auch in Marktl seit Jahren damit, von dem hochbetagten Ratzinger Abschied nehmen zu müssen.

Vor dem Portal von St. Oswald weht die gelb-weiße Kirchenfahne auf Halbmast. Ein Fahrzeug des Bayerischen Rundfunks, ein Fotoreporter, und draußen am Marktplatz ein paar unschlüssig wirkende Schaulustige – mehr ist nicht zu sehen an diesem wolkengrauen Silvestertag. Aber in der Kirche steht jener Mann in dunklem Sakko und nachtblauer Krawatte, der sich wie kein Zweiter um seriöse Bewirtschaftung der Marke Marktl verdient gemacht hat: Altbürgermeister Hubert Gschwendtner.

Der ehemalige Grundschullehrer sah sich 2005 unvermittelt der Weltöffentlichkeit gegenüber – mehr als vierzig Ü-Wagen waren am Morgen, nachdem in Rom der Weiße Rauch aufgestiegen war, in Marktl vorgefahren. Sogar die „New York Times“ hatte einen Reporter geschickt.

SPD-Bürgermeister Gschwendtner empfing zunächst in seinem Amtszimmer, bis der Zustrrom von Journalisten so groß wurde, dass man eine Pressekonferenz abhalten musste. „Ich wusste gar nicht, wie das geht“, sagt Gschwendtner heute. Damals hat er sich sehr anständig geschlagen – in Englisch.

Die 2700-Seelen-Gemeinde im Landkreis Altötting feierte im zu Ende gehenden Jahr ihr sechshundertjähriges Bestehen. Doch um die große Attraktion, das Papstgeburtshaus am Marktplatz, ist es schon seit einigen Jahren ruhiger geworden, auch wenn dort regelmäßig Seminare und Veranstaltungen angeboten werden. Die Passionsspiele in Oberammergau hätten den Sommer über aber noch einmal einen spürbaren Schub an Touristen gebracht, vor allem aus den Vereinigten Staaten, berichtet der Altbürgermeister.

Siebzehn Jahre sind ins Land gegangen, zuletzt war das Verhalten Ratzingers bei der Aufklärung der Missbrauchsaffäre nicht dazu angetan, größere Sympathien bei den Mitgliedern der Kirchengemeinde zu erzeugen. Lokale Würdenträger bemühten sich indes regelmäßig, den Kontakt zum emeritierten Papst aufrecht zu erhalten und besuchten ihn in seinem vatikanischen Kloster.

Eine Renaissance der Volksfrömmigkeit, auf die manche gehofft haben mögen, ist nicht eingetreten, dem Strohfeuer folgte die Ernüchterung. Die Erosion der Bindekraft der katholischen Kirche ist auch an Marktl nicht vorübergegangen. Immerhin: Das Geburtshaus, derzeit eigentlich in der Winterpause, wurde geöffnet, dort und in der Kirche werden Kondolenzbücher ausgelegt.

Am Altar steht vor dem prächtigen Christbaum ein großes Porträtfoto Benedikts XVI. mit Trauerflor. Der traditionelle Gottesdienst zum Jahresschluss, der heute um 16 Uhr gefeiert wird, soll zu einem Requiem umgewidmet werden.