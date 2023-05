Am Montag sind Bewaffnete aus der Ukraine in das russische Gebiet Belgorod eingedrungen. Die „Legion Freiheit Russlands“ und das „Russische Freiwilligenkorps“, die aufseiten der Ukraine gegen die russischen Streitkräfte kämpfen, behaupteten auf ihren Telegramkanälen, es handle sich dabei um Kämpfer aus ihren Reihen. Kremlsprecher Dmitrij Peskow dagegen sprach von einer Gruppe ukrainischer Saboteure. „Derzeit wird die Sabotagegruppe aus russischem Gebiet hinausgedrängt und vernichtet“, wurde er von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti am Nachmittag zitiert. Russland habe dazu ausreichend Kräfte am Ort, behauptete Peskow.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik.



Die „Legion“ dagegen behauptete auf ihrem Telegramkanal, sie habe die grenznahe Siedlung Kosinka „vollständig befreit“ und beginne mit dem „Sturm“ auf das Kreiszentrum Grajworon, eine Kleinstadt mit etwa 6000 Einwohnern. In russischen Telegramkanälen war am Montagnachmittag von schweren Kämpfen in einer zwischen Kosinka und Grajworon gelegenen Dorf die Rede. Übereinstimmend berichteten sowohl regimetreue russische Telegramkanäle als auch ukrainische Medien, dass die russischen Streitkräfte Artillerie und Luftwaffe gegen die Eindringlinge einsetzten. Nach offiziellen russischen Angaben wurden am Montag acht Zivilisten verletzt.