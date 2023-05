Die Vereinigten Staaten haben sich von dem Angriff auf das Gebiet Belgorod distanziert. Nach Angaben Moskaus sollen bewaffnete Angreifer aus der Ukraine in die Grenzregion eingedrungen sein. Später veröffentlichte Russland Bilder von verlassenen oder beschädigten westlichen Militärfahrzeugen, darunter auch Humvees aus amerikanischer Produktion. In Washington reagierte die Regierung darauf zurückhaltend. „Wir sind derzeit skeptisch, was den Wahrheitsgehalt dieser Berichte angeht“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, der „New York Times“. Die Vereinigten Staaten hätten zu Angriffen innerhalb Russlands weder ermutigt noch diese ermöglicht. Das habe man auch deutlich gemacht. Miller fügte hinzu: „Aber wie wir auch gesagt haben, liegt es an der Ukraine zu entscheiden, wie sie diesen Krieg führen will.“

Öffentlich will die amerikanische Regierung Kiew nicht kritisieren. Es darf aber unterstellt werden, dass Washington intern andere Töne anschlägt, zumal wenn amerikanisches Gerät auf russischem Territorium zum Einsatz kommt. John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, sagte später am Mittwoch denn auch, Washington habe stets klargestellt, „dass wir die Nutzung unseres Geräts in Russland nicht unterstützen“.