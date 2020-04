Belgischer Chef-Virologe : Warum Kinder ruhig Fußball spielen können

Nicht so schlimm? Belgiens Chef-Virologe meint, Kinder sollten (wie hier in Bangkok) ruhig wieder gemeinsam Fußball spielen dürfen. Bild: dpa

In Deutschland arbeiten die Sportminister an einem gemeinsamen Konzept, wie Freizeitsport wieder möglich werden kann. „Wenn die Jugendlichen jetzt alle in Shopping-Malls gehen oder sich in Parks treffen, statt auf den Sportplatz zu gehen, ist das ja auch nicht Sinn der Sache“, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet der F.A.Z. In den Niederlanden dürfen Kinder ab Mitte nächster Woche zurück auf den Sportplatz, bis zwölf Jahre sind sogar Kontaktsportarten erlaubt. Auch in Belgien werden nun derlei Überlegungen angestellt. Steven Van Gucht, der Chef-Virologe der belgischen Gesundheitsbehörde, hält es für verantwortbar, dass Kinder und Jugendliche wieder im Freien Sport treiben dürfen. „Das Ansteckungsrisiko beim Fußball ist gering. Bei Judo wäre ich dagegen vorsichtig“, sagte Van Gucht der F.A.Z. „Die gefährlichste Aktivität besteht darin, mit vielen Leuten in geschlossenen Räumen zu sitzen.“

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Studien, wie das Virus beim Sport übertragen werden könnte, gibt es nach Angaben des Virologen nicht. Allerdings sei das Ansteckungsrisiko im Freien wegen der schnellen Verdünnung der Atemluft geringer. Und wenn es trotzdem zu einer Ansteckung komme, dann „wird ein Kind vielleicht einen Mitspieler anstecken, nicht aber drei oder vier“, sagt van Gucht. Eine Aufsicht, wie sie in den Niederlanden vorgeschrieben ist, könne das Risiko vermindern und auch nach dem Sport darauf achten, dass sich die Kinder in der Umkleidekabine nicht zu nahe kommen. Die Gefahr, dass Kinder erkranken, ist erwiesenermaßen gering. In Belgien wurden bisher 42.797 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Davon waren lediglich 214 jünger als 9 Jahre, 316 waren zwischen 10 und 19 Jahren alt.