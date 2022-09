Geplante Entführung : Ein Minister im Visier der Drogenmafia

Am vorigen Samstag sollte in Kortrijk die Party des Jahres steigen. Rund 1600 Menschen hatten sich in einer Messehalle versammelt, zum Netzwerken und danach zum Tanzen. Nur einer fehlte, der Gastgeber. Vincent Van Quickenborne, Bürgermeister der Stadt mit 80­.000 Einwohnern in Westflandern und belgischer Justizminister, wandte sich per Videoanruf an seine Gäste. Zwei Tage zuvor habe er einen Anruf des Bundesstaatsanwalts bekommen, berichtete der 49 Jahre alte flämische Liberale. „Er hat mir gesagt, dass es einen Plan gibt, mich zu entführen.“ Jetzt befinde er sich im „Lockdown“, an einem geheimen Ort, zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern.

Die letzten 48 Stunden seien für ihn und seine Familie eine Achterbahnfahrt gewesen, erzählte Van Quickenborne. Einen Moment lang habe er überlegt, das Fest abzusagen. „Aber dann geben wir der Drogenmafia nach.“ So erfuhr die Öffentlichkeit am Wochenende von der versuchten Entführung. Der Fall hat das Land aufgewühlt.

In den Niederlanden wurden am Sonntag vier Verdächtige festgenommen, die Staatsanwaltschaft fahndet nach den Auftraggebern. In den Medien wird derweil darüber debattiert, ob Belgien auf dem Weg zu einem „Narco-Staat“ ist, der von kriminellen Rauschgiftbanden unterwandert wird. Die Details, die nach und nach über den Fall bekannt werden, deuten darauf hin, dass Van Quickenborne nur knapp einer Geiselnahme entgangen ist.

Anfang voriger Woche hatte die Bundesanwaltschaft einen konkreten Hinweis über eine „mögliche Bedrohung der Person des Justizministers“ erhalten. Von einem Geheimdienst? Aus einem anderen Land? Das ist nicht bekannt, aber der Hinweis wurde ernst genommen. Am Donnerstagnachmittag setzte Bundesanwalt Frédéric Van Leeuw den Minister darüber in Kenntnis. Der war gerade von einer Konferenz der Vereinten Nationen in New York zurückgekommen. An seinem Wohnort in Kortrijk wurde die Polizeipräsenz erhöht.

Vier Niederländer sind tatverdächtig

Am selben Abend kontrollierte eine Streife ein Auto mit niederländischem Kennzeichen in dem Viertel. Wie die Zeitung „Le Soir“ berichtet, nahmen die Beamten die Personalien von drei Männern auf, alle Niederländer. Ein Vierter sei zu Fuß zu der Gruppe hinzugestoßen und ebenfalls kontrolliert worden. Etwas Verdächtiges habe sich daraus nicht ergeben, die Männer seien mit dem Auto davongefahren.

Am Freitagmorgen meldete sich dann eine Anwohnerin bei der Polizei, sie wohnt in derselben Straße wie der Minister, nur hundert Meter von seinem Haus entfernt. Ihre Einfahrt wurde von einem Renault Mégane mit niederländischem Kennzeichen blockiert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug kurz zuvor im Nachbarland als gestohlen gemeldet worden war. Die Polizei öffnete den Wagen – und fand darin eine Kalaschnikow, eine kugelsichere Weste, Spanngurte, Benzinflaschen und eine Gasflasche.