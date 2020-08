Swetlana Tichanowskaja : „Wir haben keine Angst mehr“

Die belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja hat die Anhänger der Demokratiebewegung in ihrem Land aufgerufen, in ihren Protesten gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenka nicht nachzulassen. Es sei „wirklich wichtig, jetzt vereint weiterzumachen im Kampf für das Recht“, sagte Tichanowskaja am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Sie sei „stolz auf die Belarussen, weil sie jetzt nach 26 Jahren der Angst bereit sind, ihre Rechte zu verteidigen“.

Die bisherige politische Führung des Landes müsse einsehen, dass es sich bei den Massen auf den Straßen nicht nur um eine Protestbewegung handele: „Wir sind das Volk von Belarus und wir sind eine Mehrheit und werden nicht zurückweichen. Wir haben keine Angst mehr vor ihnen“, sagte Tichanowskaja, die demnach weiterhin auf einen Machtwechsel in der ehemaligen Sowjetrepublik hofft. „Ich bin sicher, dass er früher oder später gehen muss.“ Für Sonntag haben Lukaschenkas Gegner abermals zu Massenprotesten aufgerufen. Bereits am Samstag waren wieder zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen. Auf Twitter sind entsprechende Bilder und Videoaufnahmen zu sehen.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Abermals sprach sich die 37 Jahre alte Lehrerin für einen Dialog zwischen Lukaschenka und seinen Gegnern aus: „Ich denke, er hat keine Wahl.“ Der Dialog müsse so bald wie möglich beginnen, um die Krise nicht noch zu verschärfen.

Lukaschenka hatte die Armee am Samstag aufgerufen, die Sicherung der Grenzen zu verstärken um die „territoriale Integrität“ des Landes zu schützen. Mit derartigen Äußerungen wolle der Staatschef lediglich die Aufmerksamkeit von den inneren Problemen des Landes ablenken, sagte dagegen Tichanowskaja. Lukaschenka drohte der russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge außerdem mit der Schließung von Fabriken, deren Arbeiter sich an den Protesten beteiligt hatten. Auch eine mögliche Entlassung von Arbeitern habe er angedeutet. „Wenn eine Fabrik nicht arbeitet, dann lasst uns ab Montag ein Schloss an ihrem Tor anbringen“, sagte er bei einem Besuch in Grodno nahe der Grenze zu Polen. „Die Leute werden sich beruhigen.“ Und man könne entscheiden, wer wieder zur Arbeit eingeladen werde.

Die politisch unerfahrene Englischlehrerin Tichanowskaja war bei der Präsidentenwahl vor zwei Wochen gegen Lukaschenka angetreten, nachdem ihr Mann von der Wahl ausgeschlossen und inhaftiert worden war. Laut offiziellem Wahlergebnis siegte der autoritär regierende Amtsinhaber mit 80 Prozent der Stimmen, Tichanowskaja kam demnach nur auf rund zehn Prozent. Die Opposition, die EU und die Vereinigten Staaten sprechen von massivem Wahlbetrug und erkennen das offizielle Ergebnis nicht an.

Mehr zum Thema 1/ 08:32

Seit der Wahl gibt es Massenproteste und Streiks in dem Land. Die Protestbewegung fordert Lukaschenkas Rücktritt und freie und faire Neuwahlen. Tichanowskaja, die ins litauische Exil geflohen ist, sieht sich dabei allerdings nicht als Politikerin, sondern vielmehr als ein Symbol des Wandels und wolle helfen, eine Neuwahl zu erreichen, aber nicht mehr für das Präsidentenamt kandidieren. „Ich verstehe, dass ich hier in Sicherheit bin, aber all die Menschen, die in Belarus für mich gestimmt haben ... brauchen mich als Symbol. Sie brauchen die Person, für die sie gestimmt haben. Ich könnte mein Volk nicht verraten“, sagte sie gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Sie habe regelmäßig mit Videoaufrufen versucht, den Schwung der Proteste aufrechtzuerhalten. Auch habe sie Anrufe von führenden Politikern aus dem Ausland erhalten. Sie nannte unter anderem die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, Polen und Kanada. Am kommenden Montag will sie mit dem amerikanischen Vizeaußenminister Stephen Biegun in Litauen über die Krise in Belarus sprechen, wie ihr Team mitteilte.