Belarus : Warum Lukaschenka ein Frauenproblem hat

Die Proteste in Belarus sind auch eine Auflehnung gegen Lukaschenkas Patriarchat, in dem Frauen dafür da sind, Kinder zu gebären und ihre Männer zu erfreuen. Und das Minsker „Frauen-Forum“ des Diktators ist die Konterrevolution.

Am Donnerstagabend machte die Nachricht die Runde, der belarussische Diktator habe die Grenzen zu Litauen und Polen geschlossen. Alexandr Lukaschenka bemüht sich seit dem Erstarken der Protestbewegung gegen seine Herrschaft, eine militärische Bedrohung durch diese Länder herbeizureden und seine Gegner als Handlanger des „Westens“ darzustellen. Eine Grenzschließung würde ins Bedrohungsszenario passen, wäre aber teuer; mit Blick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen hatte Lukaschenka noch im Frühjahr entgegen dem Trend in der Corona-Pandemie die Grenzen von Belarus offen gelassen. Bis Freitagnachmittag zeichnete sich nicht ab, dass Lukaschenka den Worten Taten folgen lassen würde. So blieb der Rahmen der Ankündigung das eigentlich Bemerkenswerte: Lukaschenka sprach, angeblich spontan, vor Tausenden Frauen in der Minsk-Arena der Hauptstadt.

Das „Frauen-Forum“ unter dem Motto „Für Belarus“ war ein Fest in sowjetischer Tradition, zu dem Teilnehmerinnen mit Bussen aus etlichen Landesteilen in die Hauptstadt gebracht und in der Arena nach Region geblockt plaziert und zum Jubel angehalten wurden. Daraus wurde für das Staatsfernsehen eine „herzliche, aufrichtige und schöne“ Veranstaltung, zu der sich mindestens 13.000 der „initiativsten Frauen des Landes“ versammelt hätten, „geeint durch ein gemeinsames Ziel: die Liebe zum heimatlichen Belarus, dessen Werte und den Wunsch, im eigenen, friedlichen, ruhigen und stabilen Land zu leben, Kinder großzuziehen und mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen“. Die Bilder zeigen Fahnen schwenkende, Plakate für Lukaschenka haltende Frauen, die meisten eher etwas älter. Aber auch einige Männer zeigten die Kameras des Staatsfernsehens im Publikum; auch die beiden Moderatoren auf der Bühne waren männlich, was sie nicht davon abhielt, dem Publikum die Parole vorzugeben: „Wir sind die Frauen von Belarus!“

Hintergrund der Veranstaltung ist Lukaschenkas Frauenproblem. Die Protestbewegung wird in wesentlichen Teilen von Frauen getragen, obwohl seine Einsatzkräfte auch gegen sie brutal vorgehen. So marschieren zum Beispiel Samstags Tausende Frauen durch Minsk. Hinzu kommen die Wortführerinnen der Protestbewegung, anderen voran Swetlana Tichanowskaja, die den Sieg in den jüngsten Präsidentenwahlen beansprucht und vom Regime nach Litauen gezwungen wurde, und Marija Kolesnikowa, die inhaftiert und gerade wegen „Aufrufen zu Handlungen, die sich gegen die nationale Sicherheit richten“ angeklagt worden ist; ihr drohen zwei bis fünf Jahre Haft. Lukaschenka hat diese Frauen unterschätzt; nur so ist zu erklären, dass Tichanowskaja, die Gattin eines vom Regime inhaftierten Bloggers, überhaupt als Kandidatin zugelassen wurde. Die Verfassung, hob Lukaschenka hervor, sei nicht für Frauen gemacht.

Selbständige, starke Frauen passen nicht in das Weltbild des 66 Jahre alten Patriarchen. Der lehnt es nach eigener Aussage schon ab, dass „Frauen heute Hosen tragen“. Es ist laut Lukaschenka Aufgabe von Frauen, „die Welt zu verschönern“, Kinder zu gebären, und zwar „mindestens drei“, ihre Männer zu erfreuen und zu bekochen. Politisch hat der Diktator für Frauen zwar Verwendung, weil sie „vorsichtiger“, „weniger abenteuerlustig“ und nicht korrupt seien, indes eine natur- und systemgemäß subalterne. Hinzu kommt: In Belarus gibt es eine von Lukaschenka 1996 selbst gegründete staatliche Modelagentur, die „Nationale Schule der Schönheit“. Dazu berichtete das russische Portal „Projekt“ im August in der aufschlussreichen Studie „Recht der ersten Nacht“ von Shows, in denen „Papachen“ Lukaschenka jungen Frauen geraten habe, als Kätzchen aufzutreten. Auch hätten Teilnehmerinnen an Schönheitswettbewerben danach Karriere in der Präsidialverwaltung und im Parlament gemacht.