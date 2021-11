Streit zwischen Belarus und EU : „Das ist ein Angriff auf die polnische Grenze“

Nach einem mehrstündigen Angriff auf polnische Sicherheitskräfte durch Migranten hat sich die Lage an der Grenze zu Belarus zunächst beruhigt. Machthaber Alexandr Lukaschenko zeigt jedoch kein Interesse an Deeskalation.

Der belarussische Machthaber Alexandr Lukaschenko am 11. November in Minsk Bild: dpa

Am gesperrten Grenzübergang Kuznica/Brusgi haben am Dienstag etwa hundert Migranten die polnischen Sicherheitskräfte angegriffen und Grenzzäune beschädigt. Die laut Grenzschutz „jungen, aggressiven Männer“ warfen Steine und setzten Stangen, Baumstämme und offenbar auch Rauchgranaten ein. Aufnahmen von östlicher Seite der Grenze, die das unabhängige belarussische Medium Nexta_TV auf Twitter verbreitete, bestätigten diesen Eindruck. Nach Angaben der polnischen Behörden wurden sieben Polizisten und eine Grenzschutzbeamtin von Steinen verletzt und ins Krankenhaus gebracht; ein Polizist habe „wahrscheinlich einen Schädelbruch“ erlitten. Die polnischen Sicherheitskräfte setzten hauptsächlich Wasserwerfer ein. Am Nachmittag twitterte ein Behördensprecher: „Die erste Welle der Angriffe auf die Grenze ist gestoppt.“

Der belarussische Machthaber Alexandr Lukaschenko hatte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta, vor der Eskalation am Dienstagmorgen versichert, er wolle eine „Konfrontation“ an der Grenze vermeiden. „Wir können nicht zulassen, dass dieses sogenannte Problem zu einer hitzigen Konfrontation führt“, sagte er demnach. „Das Wichtigste ist nun, unser Land und unser Volk zu schützen und keine Zusammenstöße zuzulassen.“

Es habe Versuche gegeben, Waffen an Migranten zu liefern; von wem, spezifizierte der belarussische Machthaber jedoch nicht. Unter dem Vorwand des Schutzes der Außengrenzen sammele die EU Truppen und gepanzerte Fahrzeuge. „Anstatt gemeinsam mit der belarussischen Seite nach Lösungen zu suchen, streicht die EU grenzüberschreitende Kooperations- und Interaktionsprojekte“, äußerte Lukaschenko.

In Anspielung auf den von Polen verhängten Ausnahmezustand im Grenzgebiet, der Journalisten den Zugang verbietet, sagte Lukaschenko: „Wir verbieten Journalisten nicht den Mund.“ Jeder Vertreter der belarussischen und ausländischen Presse könne kommen und von überall aus berichten. Freilich verhindert der belarussische Machthaber Berichterstattung ausländischer Journalisten etwa über die Proteste gegen ihn dadurch, dass er Visaanträge ablehnt oder herauszögert und geht hart gegen belarussische oppositionelle Medien vor.

„Migranten sind Geiseln des Regimes“

Polnische humanitäre Organisationen, die Migranten im Wald im Grenzgebiet helfen, haben sich besorgt über das Vorgehen der belarussischen Behörden geäußert. Das Aktionsbündnis „Granica“ (Grenze) schrieb: „Wir erhalten immer mehr empörende Nachrichten, wonach versucht wird, Migranten dazu zu zwingen, an belarussischen Provokationen teilzunehmen und gegen polnische Beamte Gewalt anzuwenden.“ Die Migranten würden das ablehnen, könnten jedoch als „Geiseln des Regimes“ gezwungen sein, dennoch mitzumachen. Die Aktivisten forderten Warschau auf, den Migranten über eine „humanitäre Brücke“ einen Ausweg zu ermöglichen.

Lukaschenko hat am Dienstag offenbar die Errichtung eines Nachtlagers für Migranten nahe der polnischen Grenze angeordnet. In der Region Grodno werde ein Logistikzentrum so umfunktioniert, dass Frauen und Kinder dort übernachten könnten, meldete die Staatsagentur Belta am Dienstagabend. Auf Fotos ist zu sehen, wie Menschen in einer Halle Matten und Decken ausbreiten.

In Warschau trafen sich am Dienstag zum zweiten Mal seit der Eskalation an der belarussischen Grenze die Spitzen von Staat und Regierung zu einer Krisensitzung im Nationalen Sicherheitsbüro. Der außenpolitische Berater von Präsident Andrzej Duda, Jakub Kumoch, sagte, man sei in engem Kontakt vor allem mit Litauen und Lettland; in der Nato liege die Option, über Artikel vier Konsultationen des Bündnisses zu beantragen, „absolut weiter auf dem Tisch“. Regierungssprecher Piotr Müller sagte dazu: „Gebe Gott, dass es nicht Artikel fünf sein muss.“

Artikel fünf sieht die gemeinsame Verteidigung des Bündnisses vor und wurde bisher nur einmal, nach dem Terrorangriff auf die USA am 11. September 2001, aktiviert. Müller sagte, derzeit sei das „listige“ Vorgehen der Behörden von Belarus in dieser Krise „unter dem Deckmantel eines humanitären und Migrationsproblems eine Art Angriff auf die polnische Grenze”. Man habe alle Szenarien im Blick, auch eine Verlängerung des Konflikts „über die nächsten Monate”. Vor allem dürfe man den Regisseuren dieser Krise, den Machthabern in Moskau und Minsk, „nicht nachgeben“.

Zuvor hatte der Chef der Regierungspartei PiS, der stellvertretende Ministerpräsident Jaroslaw Kaczynski, vor übertriebenen Ängsten gewarnt. „Ein Krieg unter Einsatz von Waffen zeichnet sich am Horizont derzeit eher nicht ab. Eher nicht, aber wir haben es mit einem unberechenbaren Gegner zu tun.“