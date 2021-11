Aufnahme von Migranten : Ein Deal mit Lukaschenko?

Der belarussische Machthaber Alexandr Lukaschenko lockt die EU im Konflikt um die Migranten an der Grenze mit einem neuen Vorschlag. Doch Brüssel will nicht verhandeln. In Deutschland fordern viele, die Flüchtlinge aufzunehmen.

Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze in der Nähe von Grodno am 18. November Bild: AP

Darf die Europäische Union sich auf Geschäfte mit dem belarussischen Machthaber Alexandr Lukaschenko einlassen? Die Frage treibt Brüssel, aber auch die Regierung in Berlin um. Denn an der Grenze zwischen Belarus und Polen harren Tausende Menschen aus Ländern des Nahen Ostens und Afrika aus, die in das EU-Land und dann weiter nach Deutschland, Frankreich oder in die Niederlande reisen wollen. Lukaschenko hat sie dorthin bringen lassen, er will die EU auf diese Weise erpressen und Vergeltung üben für die Sanktionen, die Brüssel gegen ihn verhängt hat. Am Donnerstag bot Lukaschenko der EU einen Deal an. Minsk sei bereit, 5000 Migranten in ihre Heimatländer zurückzuschicken, wenn die EU 2000 aufnehme, so Lukaschenkos Sprecherin.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Insgesamt gebe es 7000 Migranten in Belarus. Lukaschenko habe den Vorschlag mit Angela Merkel besprochen. Die Kanzlerin hatte am Montag und am Mittwoch mit Lukaschenko telefoniert. Berlin und Brüssel widersprachen. Deutschland habe dem nicht zugestimmt, hieß es aus Regierungskreisen, man gehe nur gemeinsam mit der EU vor. „Es kommt nicht in Frage, mit dem Lukaschenko-Regime zu verhandeln“, sagte der Sprecher der Europäischen Kommission Eric Mamer. Aus Bagdad wurde bestätigt, dass ein Flug mit 374 Irakern aus Belarus in ihre Heimat zurückgeflogen sei.

Massensterben an der Außengrenze?

Die Frage, wie mit den Flüchtlingen an der Grenze weiter umgegangen werden soll, treibt nicht zuletzt Berlin um. Denn die Lage der Menschen an der Grenze ist prekär. Die Flüchtlinge lagern unter freiem Himmel, es herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Schon mindestens zehn Menschen sind gestorben. Am Donnerstag wurden wegen der schlechter werdenden Wetterbedingungen Hunderte Migranten „auf freiwilliger Basis“ aus einem provisorischen Lager in ein nahegelegenes Logistikzentrum gebracht.

Die EU sieht sich einem Dilemma gegenüber: Sie will der Erpressung Lukaschenkos nicht nachgeben und deshalb die Flüchtlinge nicht in die EU einreisen lassen. Doch muss Europa zugleich seinen Werten gerecht werden. Dazu gehört es, ein geregeltes Asylverfahren zu garantieren und schlicht, Menschen menschenwürdig zu behandeln. Einem Massensterben an seiner Außengrenze könnte die EU kaum zusehen. Genau darauf setzt Lukaschenko.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Die polnische Regierung will möglichst keine Migranten ins Land lassen. Polen sei „fest entschlossen, unsere Grenze mit allen Mitteln zu schützen“, sagte Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Donnerstag der Bild-Zeitung. Er verwies darauf, dass es um die „Ostgrenze Europas und auch der Nato“ gehe. Wenn die EU nicht in der Lage sei, Tausende Zuwanderer fernzuhalten, dann würden bald Hunderttausende, „sogar Millionen“ kommen, sagte Morawiecki. Warschau hat die Grenzregion zur Sperrzone erklärt, hat 15 000 Soldaten dorthin verlegt und führt Flüchtlinge zurück, die bereits die Grenze überwunden haben. Ob diese „Push-Backs“ rechtlich zulässig sind, ist umstritten.

In der Nacht zum Donnerstag nahmen polnische Sicherheitskräfte rund hundert Migranten fest, die versucht hatten, die Grenze zu überqueren. Dass an der Grenze „kaum jemand“ durchkommt, wie Morawiecki behauptete, kann nicht stimmen, da schon 9669 Migranten, die über die Belarus-Route gekommen sind, im laufenden Jahr von der Bundespolizei in Deutschland festgestellt wurden. Die EU hat Polen bisher Solidarität zugesichert. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) reiste am Donnerstag nach Warschau, um das zu bekräftigen.

„Menschen sind keine Waffen“

Doch gibt es gerade in Deutschland Kritik an Polens Haltung. Denn Warschau weigert sich, Journalisten in das Grenzgebiet zu lassen, und lässt auch ausländische Hilfsorganisationen nicht in die Region. Auch das Angebot, die europäische Grenzagentur Frontex zum Schutz der Grenze heranzuziehen, hat Polen abgelehnt. Vor allem Menschenrechtsorganisationen und die christlichen Kirchen in Deutschland fordern, die Flüchtlinge aufzunehmen. Die Gesellschaft für bedrohte Völker weist darauf hin, viele Geflüchtete seien Angehörige ethnischer oder religiöser Minderheiten wie etwa Kurden oder Jesiden aus dem Irak. Sie flüchteten vor Verfolgung in ihren Heimatländern. Die Organisation „Save the Children“ nannte es „beschämend“, dass überhaupt darüber diskutiert werde, ob man das Leben der Gestrandeten, darunter Kinder, angesichts des nahenden Winters retten solle.

Vertreterinnen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) fordern, die Migranten an der Grenze „unverzüglich“ aufzunehmen. „Menschen sind keine Waffen“, sagte Petra Bosse-Huber, Auslandsbischöfin der EKD. Europa solle nicht auf Erpressungsversuche reagieren, indem es selbst Recht und Humanität über Bord werfe. Hamburgs Erzbischof Stefan Heße, Sonderbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für Flüchtlingsfragen, hatte tags zuvor zwar gesagt, die „skrupellose Regierung“ von Belarus habe es geschafft habe, die EU und „unsere polnischen Nachbarn in eine schwer auflösbare Situation zu manövrieren“. Zugleich warnte Heße davor, die Belange der Flüchtlinge zu missachten: „Wenn die andere Seite die Prinzipien der Humanität mit Füßen tritt, müssen wir erst recht für den Schutz der Menschenwürde eintreten.“

Mehr zum Thema 1/

Auch die Politik sucht nach einem Ausweg aus dem Dilemma. Wolfgang Schäuble etwa sagte am Mittwoch, 2015 sei es nach der gerechtfertigten Ausnahme für die Einreise der in Budapest ausharrenden Flüchtlinge nicht gelungen, der falschen Botschaft etwas entgegenzusetzen, „jeder könne auch ohne konkreten Verfolgungsgrund nach Deutschland kommen“. Das müsse diesmal verhindert werden. Zugleich forderte der CDU-Politiker, den Flüchtlingen an der polnisch-belarussischen Grenze „eine vorläufige Einreise in die EU zu gewähren“, zügige Asylverfahren durchzuführen und nicht politisch Verfolgte zurückzuführen. Im Bundestag schlossen sich am Donnerstag in einer Debatte zahlreiche Abgeordnete mehrerer Fraktionen Schäubles Forderung an.