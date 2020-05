Feiern zum Weltkriegsende : Wie Lukaschenka Putin in die Parade fährt

Der Führung in Moskau missfällt der laxe Umgang mit der Corona-Pandemie im Nachbarland Belarus schon länger. Die Grenzen zum Partner im „Unionsstaat“ sind geschlossen, Flüge dorthin eingestellt, zum Verdruss des Minsker Autokraten Alexander Lukaschenka. Der will, um wirtschaftliche Einbußen zu vermeiden, Normalität demonstrieren.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Unternehmen, Läden, Restaurants und Kinos in Belarus sind geöffnet. Dennoch sei die Lage „mehr oder weniger normal“, prahlte Lukaschenka nun. Nach offiziellen Angaben vom Donnerstag sind in dem Land mit knapp zehn Millionen Einwohnern 20.168 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und 116 Personen an Covid-19 gestorben. An den Angaben bestehen indes Zweifel.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat zwar spät zum Abwehrkampf gegen Corona gefunden, aber sein Personal zu harten Maßnahmen ermächtigt. Zwar sollen in Moskau ab dem 12. Mai mehr Fabriken produzieren dürfen und Bauarbeiten weitergehen, doch die weitreichende Ausgangssperre wurde bis Ende Mai verlängert.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt testen

Dem dürften sich die meisten Regionen anschließen. Von Normalität und Entwarnung ist Russland weit entfernt: Von Mittwoch auf Donnerstag ist die Zahl der Infizierten um mehr als 11.000 auf nun offiziell 177.160 Fälle gestiegen. 1625 Menschen sind demnach an Covid-19 gestorben – verblüffend wenige im Vergleich zu anderen Ländern. Der Unmut wächst.

Parade zum Kriegsende findet trotz Corona statt

Ausgerechnet in dieser Lage eröffnet Lukaschenka in seinem Dauerkonflikt mit Putin eine heikle Front: die der Erinnerung. Während sich Putin nach langem Zögern dazu durchgerungen hat, die Parade auf dem Roten Platz zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg am 9. Mai nicht abzuhalten, lässt Lukaschenka in Minsk aufmarschieren und hat dazu alle Staatsoberhäupter eingeladen, besonders die der aus der früheren Sowjetunion hervorgegangenen Länder.

Er habe „keine Grundlage“, um die Parade abzusagen, sagte Lukaschenka. Das sei eine „emotionale, tief ideologische Sache“. Die Parade werde ganz „unter Kontrolle“ und „streng organisiert“ sein und „die Gesundheit unserer Leute gar nicht beeinflussen“. Immerhin bat Lukaschenka die noch lebenden Kriegsveteranen, von denen es einige tausend gebe, nicht darauf zu bestehen, wie üblich zur Parade gefahren zu werden.

Zudem kündigte Lukaschenka an, die russischen Fernsehsender zu ersuchen, „unsere Parade den Russen zu zeigen“; die großen russischen Sender werden in Belarus gesehen, umgekehrt nicht. Er gab zu, dass „einige“ eingeladene Präsidenten womöglich nicht kämen, „um die eigenen Beschränkungen“ wie Ausgangssperren nicht zu verletzen.

Mehr zum Thema 1/

Doch hätten einige russische Parlamentarier den Wunsch geäußert, die Minsker Parade zu besuchen. „Das begrüßen wir. Sollen sie kommen“, sagte Lukaschenka und bot an, Flüge zu organisieren: ein Seitenhieb auf die russischen Streichungen von Verkehrsverbindungen. „Wir verschließen vor unseren Freunden und Brüdern nicht die Türen.“

In einem Telefongespräch am Dienstag berichtete Lukaschenka Putin von den Vorbereitungen zur Parade und lud ihn neuerlich ein, einen für den 19. Mai in Minsk geplanten Gipfel der Eurasischen Wirtschaftsunion persönlich zu besuchen. Von Putin wurde zunächst keine Reaktion überliefert. Aus dem russischen Parlament kam erwartungsgemäß Ablehnung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) äußerte sich beunruhigt über die Entscheidung, die Parade abzuhalten.

Russischer Korrespondent ausgewiesen

Wie trübe es hinter der Fassade in Belarus aussieht, zeigte die Ausweisung des Korrespondenten des russischen Senders „Perwyj Kanal“: Ihm entzog das Minsker Außenministerium ohne Begründung die Akkreditierung, er musste am Mittwoch das Land verlassen. Noch am Mittwochmorgen hatte der Mann in einem Beitrag die Corona-Politik Lukaschenkas kritisiert. Er zeigte frische Gräber, berichtete von Belarussen, die kein Vertrauen mehr in die Machthaber haben, von Ansteckungen bei jüngsten Massenveranstaltungen und zitierte eine Vertreterin der WHO, die Distanzregeln in Belarus forderte.

Zur Normalität Lukaschenkas, der seit 1994 regiert, soll auch eine neuerliche Bestätigung im Präsidentenamt im August zählen. Am Mittwoch wurde Sergej Tichanowskij festgenommen, ein regimekritischer Youtube-Blogger Anfang 40; sein Aufenthaltsort blieb zunächst unklar. Danach erschien auf seinem Kanal ein Clip, in dem Tichanowkij eine Kandidatur für die Wahlen ankündigt und „26 Jahre Diktatur“ kritisiert. In Minsk und zwei weiteren Städten protestierten am Abend jeweils Dutzende Unterstützer, in der Hauptstadt wurden 14 Personen festgenommen.