Truppen in Belarus : Putins westliches Aufmarschgebiet

Die Besucher kletterten in Panzer, prüften Gewehre, sahen Spezialkräften beim Schaukampf zu: Am vergangenen Samstag lud das neue Feldlager nahe der belarussischen Stadt Retschiza zu einer „militärpatriotischen Veranstaltung“ namens „Zwei Staaten – ein Volk, eine Geschichte“. Russische und belarussische Fahnen wehten. Laut dem Newsportal Reform.by kamen so viele Leute, dass die Teller für den Gratis-Brei aus der Feldküche ausgingen.

Retschiza im südostbelarussischen Gebiet Gomel ist seit Mitte Januar Ziel russischer Militärtransporte. Satellitenbilder zeigen das Feldlager 50 Kilometer von der Grenze zur Ukraine mit Dutzenden Truppenzelten und Militärfahrzeugen. Mit dem Fest reagierten die Machthaber offenbar darauf, dass Anwohner den Aufmarsch in sozialen Netzen besorgt kommentierten. Die NATO sieht die russische Truppenkonzentration in Belarus als größte seit dessen Unabhängigkeit 1991, als Vorbereitung einer möglichen Invasion der Ukraine.

Dagegen stellen Minsk und Moskau die Verlegungen als Teil des gemeinsamen Manövers „Unionsentschlossenheit 2022“ dar. Doch dessen offizielles Gebiet liegt im Westen und im Zentrum von Belarus. Das Lager in Retschiza und eine Reihe weiterer sind weit davon entfernt. Aus dem Gebiet Gomel könnten Truppen beiderseits des Flusses Dnjepr zur ukrainischen Hauptstadt Kiew vorstoßen.

Lukaschenkos „Schaukelpolitik“ ist vorbei

Lange hatte der Minsker Machthaber Alexandr Lukaschenko gegenüber Moskau Bündnistreue beteuert, aber den Ausgleich mit dem Westen und mit Kiew gesucht. Diese „Schaukelpolitik“ ist mit der Unterdrückung der Proteste von 2020 unmöglich geworden. Jetzt gibt der auf den Kreml zurückgeworfene Machthaber Wladimir Putins Staatsmedien Interviews, in denen er sich dem russischen Präsidenten nützlich erweisen und seinen westlichen Gegnern drohen will. Gerade hat Lukaschenko auf solchem Wege gesagt, die Manöver würden sich, „wenn es sein muss, sowohl gegen die Ukraine als auch gegen die NATO“ richten.

Das aktuelle Manöver hatte Lukaschenko selbst Anfang Dezember in einem früheren Interview bekannt gegeben. Dass er darin zugleich die Annexion der Krim anerkannte, wurde als „freundliche Geste der Ausweglosigkeit“ (so der Belarus-Fachmann Artjom Schrajbman) kaum mehr registriert. Anders Lukaschenkos Vorschlag an Putin, „Nuklearwaffen nach Belarus zurückzubringen“. Das Land hatte nach dem schon von Lukaschenko selbst 1994 unterzeichneten Budapester Memorandum die auf seinem Gebiet verbliebenen sowjetischen Nu­klearwaffen an Russland abgegeben und dafür, wie die Ukraine und Kasachstan, Souveränitätsgarantien von Moskau, Washington und London erhalten.

Laut bisheriger Verfassung soll Belarus „nu­klearwaffenfreie Zone“ und „neutral“ sein. Aber Ende Februar wird ein Referendum über eine Verfassungsreform abgehalten. Im entsprechenden Artikel soll es künftig heißen, Belarus schließe militärische Aggression gegen andere Staaten von seinem Gebiet aus. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich gerade nach seinem Treffen mit Putin „beunruhigt“ über die Pläne geäußert. Putin, fügte Macron hinzu, habe ihn „in dieser Hinsicht beruhigt“.

Lukaschenko hatte sich auf eine Aussage von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bezogen, der zufolge eine mögliche deutsche Absage an die „nukleare Teilhabe“ eine Verlegung von (amerikanischen) Nuklearwaffen in andere, auch östliche Mitgliedstaaten zeitigen könne. Lukaschenko kündigte für diesen Fall an, sich mit Putin über die Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus zu verständigen, solcher, die „am effektivsten“ seien. Er als „guter Hausherr“ habe „nichts zerstört“, sagte er über Abschussvorrichtungen sowjetischer Interkontinentalraketen.

Die Vereinigten Staaten hatten wegen wachsender Menschenrechtsverletzungen unter Lukaschenko ihre Unterstützung für den Abbau von 81 solcher Vorrichtungen 1997 eingestellt. Doch verfallen die Anlagen seit drei Jahrzehnten. Der Militärfachmann Andrej Porotnikow vom „Belarus Security Blog“ ist überzeugt, dass Moskau kein Interesse daran habe, Nuklearwaffen in Belarus zu stationieren. Strategische Waffen benötigten umfassenden Schutz und Entfernung vom Gegner, hebt er hervor. Daher habe Russland seine landgestützten Interkontinentalraketen weit im Landesinneren stationiert. Belarus dagegen habe – anders als zur Zeit des Warschauer Pakts, als Polen und die DDR Puffer bildeten – die nötige „Tiefe des Raumes“ nicht mehr. Militärisch, sagt Porotnikow, ergäben einzig taktische Nuklearwaffen Sinn, entsprechend bestückte „Iskander“-Raketen.

Militäroptionen für Putin durch Misks Abhängigkeit

Allerdings dürfte das eine Aufrüstung der NATO nach sich ziehen, erforderte große Investitionen in Infrastruktur, langfristige Truppenpräsenz und politische Zuverlässigkeit. Lukaschenko jedoch, hebt Porotnikow hervor, gelte auch in Moskau als unberechenbar, die Lage in Belarus als volatil. Zudem sei damit zu rechnen, dass Lukaschenko „russische Nuklearwaffen in Belarus als seine eigenen darstellen“ würde, um in seinem eigenen Ringen mit dem Westen Druckmittel zu bekommen.

Das sei nicht im Interesse des Kremls, der Lukaschenko kontrollieren wolle. Porotnikow hält den Vorstoß daher für eine weitere „propagandistische und politische Erklärung“ Lukaschenkos und meint, die aus dessen Abhängigkeit erwachsenen Militäroptionen reichten Putin aus. Denn jetzt bringt Moskau bei Bedarf, wie nun zu den Manövern, mobile „Iskander“-Systeme nach Belarus und lässt die strategische Luftwaffe über dem Land patrouillieren.