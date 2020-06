Bitte kein sechstes Mal : Proteste gegen weitere Wahl Lukaschenkas

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Lukaschenka fürchtet friedliche Machtübergänge wie 2018 in Armenien und 2019 in der Ukraine, mit Wahlsiegen Nikol Paschinjans und Wolodymyr Selenskyjs. „Bei uns gibt es keine Paschinjans und Selenskyjs“, sagte Lukaschenka am Montag dem Leiter seines Geheimdiensts KGB und malte wieder das Gespenst eines „Majdan“ wie in Kiew an die Wand: „Windmacher“ wollten jetzt in Belarus „einen kleinen Majdan veranstalten“. Er, Lukaschenka, wolle „alle warnen, die uns zuhören“, dass es „in Belarus keine Majdane geben wird“. Menschenrechtsorganisationen rügen eine „Welle willkürlicher Verhaftungen“.