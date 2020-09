Proteste in Belarus : Sicherheitskräfte gehen gewaltsam gegen demonstrierende Frauen vor

Sicherheitskräfte gehen am Samstag in Minsk gegen demonstrierende Frauen vor. Bild: AFP

Mit teils brutaler Gewalt sind Sicherheitskräfte in der belarussischen Hauptstadt Minsk gegen friedlich demonstrierende Frauen vorgegangen. Tausende Frauen waren am Samstag zu Protesten gegen den belarussischen Machthaber Aleksandr Lukaschenka zusammengekommen. Mehr als 45 Frauen wurden hierbei festgenommen, wie das Menschenrechtsrechtszentrum Wesna am Samstag mitteilte. Auch in anderen Städten gab es Proteste.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigte unterdessen ihre Solidarität mit den Demonstranten in Belarus: „Dort wird der Einsatz für Demokratie buchstäblich mit Füßen getreten“, sagte sie in ihrer wöchentlichen Videobotschaft, die am Samstag veröffentlicht wurde. „Unser Herz schlägt mit den friedlich Demonstrierenden. Es ist bewundernswert, mit welchem Mut und mit welcher Entschlossenheit sie für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit auf die Straße gehen“, sagte Merkel weiter.

Demonstrantinnen eingekesselt

Vermummte Sicherheitskräfte kesselten die Frauen am Platz der Freiheit in Minsk ein, und führten sie in Gefangenentransporter. Vielen Frauen gelang es jedoch, anschließend ihren Protestmarsch fortzusetzen. Der Demonstrationszug vereinigte sich später mit weiteren Frauen, bis die Menge auf Tausende anwuchs. Eine junge Frau erlitt in Minsk durch Schläge eines Polizisten eine Platzwunde im Gesicht, als sie ihm die Strumpfmaske vom Gesicht zog und der Mann mit voller Wucht zuschlug.

Die Demonstration richtete sich vor allem gegen die Inhaftierung der Oppositionspolitikerin Marija Kolesnikowa. „Gebt uns unsere Mascha zurück“, riefen die Frauen. Kolesnikowa war vor Beginn der Proteste in ein anderes Gefängnis außerhalb der Hauptstadt Minsk gebracht worden. Die Gründe für die Verlegung nach Schodsina nordöstlich von Minsk hätten

die Behörden nicht genannt, teilte die Opposition am Samstag mit.

Kolesnikowa war am Montag in der Hauptstadt entführt und unter Androhung von physischer Gewalt aufgefordert worden, das Land zu verlassen. Sie sollte in die Ukraine abgeschoben werden. Das hatte sie aber vereitelt, indem sie kurz vor einem Grenzübergang ihren

Pass zerrissen hatte.

Bislang hatten sich die Sicherheitskräfte gegenüber Frauen weitgehend zurückgehalten und vor allem Männer festgenommen. Die Samstage stehen traditionell im Zeichen der Frauenproteste. Zuletzt gerieten aber auch sie ins Visier der Beamten. Die Polizei hatte zuvor eindringlich vor einer Teilnahme gewarnt.

Zu sehen war auf Videoaufnahmen im Internetportal tut.by auch, wie Frauen einem Beamten eine Kamera, mit der er die Proteste filmte, wegnahmen. Sie riefen „Uchodi“ – „Hau ab!“. Auch eine Journalistin, die für das Fernsehen die Lage kommentierte, wurde während ihrer Arbeit mitgenommen. Swetlana Tichanowskaja, die sich als rechtmäßige Siegerin der Präsidentenwahl vom 9. August sieht, verurteilte aus ihrem Exil in der EU die Polizeigewalt gegen Frauen.

„Ich will Sie warnen, dass jeder, der Verbrechen gegen friedliche Demonstranten und sein Volk begeht, die Verantwortung dafür tragen wird“, sagte sie. „Sie haben die Chance, auf die Seite des Volkes zu wechseln und keine verbrecherischen Befehle mehr auszuführen.“