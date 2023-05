Der belarussische Machthaber Alexandr Lukaschenka am 31. März bei einer Ansprache in Minsk Bild: AFP

In Belarus hat sich die Menschenrechtslage in den vergangenen beiden Jahren noch weiter verschlechtert. Zu dieser Feststellung kommt ein Bericht, der von 38 (vorwiegend westlichen) Mitgliedstaaten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) veranlasst und am Donnerstag im OSZE-Rat in Wien behandelt wurde.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Verschärfungen im Straf- und Verwaltungsrecht und der Verfassung sowie die Praxis der Repression verletzen demnach zahlreiche OSZE-Grundsätze: Über „die politischen Rechte und den demokratischen Prozess, die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht auf Zugang zu Informationen, das Recht auf Freiheit und Sicherheit, das Recht, nicht der Folter oder anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, unterzogen zu werden, das Recht auf ein faires Verfahren und das Recht auf wirksame Rechtsbehelfe“. Es gebe mindestens 1.486 politische Gefangene.

Mehr zum Thema 1/

Belarus gehört ebenso wie etwa Russland und alle EU- und NATO-Staaten der OSZE an. Obwohl es zur Mitwirkung verpflichtet wäre, hat es dem Berichterstatter, dem französischen Völkerrechtler Hervé Ascensio, keinen Zutritt ins Land gewährt.