Haft für Kolesnikowa und Snak : Sie lehren Lukaschenko das Fürchten

Dutzende Belarussen sind an diesem Vormittag zum Gericht gekommen, einem Zweckbau im Süden der Hauptstadt Minsk. Sie wollen zwei Angeklagte unterstützen, Marija Kolesnikowa und Maxim Snak, deren Urteil hier verkündet wird. Für die Menge sind die beiden Helden, Antreiber des Erwachens der Belarussen im vergangenen Jahr und Vorboten einer besseren Zukunft.

Auch Mitstreiter Kolesnikowas und Snaks sind gekommen, die jederzeit damit rechnen müssen, selbst zu den schon mehr als 650 politischen Gefangenen im Land zu stoßen. Aber auch Unterstützerinnen wie zwei Frauen mittleren Alters mit Blumen in den Händen, Margeriten. Alexandr Kolesnikow hat sie ihnen geschenkt, der Vater der Angeklagten, der deren wachen, freundlichen Blick hat; so hielt er es an jedem Verhandlungstag des vor gut einem Monat begonnenen Prozesses, zum Dank für die Solidarität der Frauen.

Selbst das Warten vor einem Gericht ist in Belarus gefährlich. Zwei der Frauen berichten, wie während des Prozesses ein Mädchen hier Flugblätter verteilt habe mit der Aufschrift „Wir werden einmal zusammen Prosecco trinken“, was Marija Kolesnikowa schätzt. Das Mädchen habe 14 Tage Arrest erhalten. „Aber hierherzukommen ist das Mindeste, was wir tun können“, sagt eine der Frauen. „Wenn wir uns frei versammeln dürften, wäre hier alles voll“, sagt ihre Begleiterin.

„Anklageschrift erinnert an Hollywood-Drehbuch“

Was im Prozess gegen Kolesnikowa und Snak geschah, weiß man kaum. Angeklagt wurden die beiden Mitglieder des Koordinationsrats der Gegner von Machthaber Alexandr Lukaschenko wegen Aufrufen gegen die nationale Sicherheit, einer Verschwörung zur Machtergreifung sowie Gründung und Führung einer extremistischen Organisation. Doch der Prozess war geheim, die Beteiligten müssen schweigen. Ein Anwalt sagte, die Anklageschrift erinnere ihn an ein Drehbuch für Hollywood, in dem es am Ende heiße: „Basierend auf wirklichen Ereignissen“. Das Regime musste das Geschehen des Sommers 2020 in sein Gegenteil verkehren, um es in sein Drehbuch einzupassen.

Kolesnikowa und Snak arbeiteten für Viktor Babariko, den vom Regime verhinderten Präsidentschaftskandidaten, der die besten Aussichten gehabt hätte, Lukaschenko in echten Wahlen zu besiegen. Er wurde im Juli in anderer Sache zu 14 Jahren Haft verurteilt. Babariko und seinen Mitstreitern geht es um friedlichen Wandel, Gewalt lehnen sie ab. „Als jemand, der zu Kompromissen und zu Dialog aufruft, bin ich gegen Sanktionen“, sagte Kolesnikowa sogar auf dem Höhepunkt der Proteste nach den gefälschten Wahlen im August 2020 der F.A.Z. Dass der Prozess gegen die 39 Jahre alte Musikerin und Kulturmanagerin und den 40 Jahre alten Anwalt Snak unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, verdeutlicht die Gefahr, die das Regime den beiden beimisst: Sie sollten keine Bühne bekommen. Das Regime hat erfahren, was passiert, wenn insbesondere Kolesnikowa auftritt: Sie begeistert, inspiriert, reißt mit.

Daher gerät auch die angeblich öffentliche Urteilsverkündung zur Farce: Propagandamedienleute des Regimes erhalten Zutritt, dazu russische Staatsagenturen, aber keine unabhängigen Medien und keine westlichen Diplomaten. Letztere werden selbst Ziele der Inszenierung und ständig gefilmt. Besonders hat es ein Lukaschenko-Claqueur auf die Vertreterin der EU abgesehen, deren Botschafter vor Kurzem Belarus verlassen musste. Warum die EU Terroristen decke, fragt der Staatsfernsehmann, „warum antworten Sie nicht, Sie sind doch für das freie Wort!“ Andere filmen die Menge, in der sich viele abdrehen, um nicht später behelligt zu werden. Die Propagandisten meiden nur die Väter der Angeklagten; vielleicht, weil Bilder älterer Männer, die um ihre Kinder gebracht werden, für des Regimes Zwecke kontraproduktiv wären.