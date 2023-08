Dieser Tage ist viel von den Ängsten der Nachbarn von Belarus die Rede. Polen, Lettland und Litauen verstärken die Sicherheitsvorkehrungen an ihren Grenzen, wollen sie womöglich ganz schließen. Am Dienstag haben die Chefs der Grenzschutzbehörden der Länder darüber gesprochen. Zwei Sorgen treiben sie um, eine alte und eine neue. Dass Machthaber Alexandr Lukaschenko wieder massenweise Migranten an die Grenzen schickt wie schon im Herbst 2021. Und dass die Wagner-Milizionäre, die nach dem russischen Eintagesaufstand ihres Anführers Jewgenij Prigoschin vom 24. Juni nach Belarus gekommen sind, etwas aushecken könnten.

Nach dem Tod Prigoschins und seines wichtigsten militärischen Kommandeurs, Dmitrij Utkin, am Mittwochabend bei dem Flugzeugabsturz nahe Moskau ist das Schicksal der Kämpfer in Belarus zwar unklarer denn je. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hob aber hervor, dass die Gefahr, die von der Miliz in Belarus ausgehe, seiner Überzeugung nach nur weiter gestiegen sei. Die Aufsicht über Wagner gehe direkt auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin über.

Die Kämpfer waren auf Einladung Lukaschenkos nach Belarus gekommen, der damit Putin aus der Bredouille half. Aber auch sich selbst. Denn aus den (wie stets umfangreichen) Wortmeldungen Lukaschenkos tritt das Bild eines Mannes hervor, der selbst Angst hat oder mindestens Sorgen.

Oppositionelle verschwinden in Straflagern

Lukaschenko, der am kommenden Mittwoch 69 Jahre alt wird und Belarus seit 1994 beherrscht, hält sich seit den Massenprotesten gegen die Fälschung der Präsidentenwahlen vor drei Jahren nur noch dank seiner Sicherheitskräfte an der Macht. Und mit einer selbst für seine Verhältnisse beispiellos brutalen Repression. Von wichtigen Gegenspielern Lukaschenkos aus dem Jahr 2020 fehlen seit Monaten jede Spur und jedes Lebenszeichen. Marija Kolesnikowa, Viktor Babariko, Sergej Tichanowskij und viele weitere sind in Lukaschenkos Straflagern verschollen.

Das ist nicht bloß Rache, sondern auch Einschüchterung. In Belarus konnte man noch 2021, als die Protestwelle schon gebrochen war, spüren, wie viele Menschen gegen Lukaschenko sind. Parolen gegen „Sascha“ wurden auf Gehwege gesprüht, Bänder in Oppositionsfarben an Zäune gebunden. Ein Minsker Restaurant warb mit einem Schild dafür, viel zu essen, denn Dicke seien „schwieriger zu entführen“. War das eine Anspielung auf die Praxis der Sicherheitskräfte, ihre Gegner von der Straße weg zu verschleppen? „Ein Witz“, beteuerte die Kellnerin, „bei uns werden doch keine Leute entführt, oder?“ Herrscher und Bevölkerung leben in Angst voreinander – und in diesem Jahr häufen sich für Lukaschenko die Gründe, besorgt zu sein.

Ende Februar wurde ein russisches Aufklärungsflugzeug auf einem Militärflugplatz nahe Minsk von einer Drohne beschädigt. Eine Exilorganisation von Abtrünnigen belarussischer Sicherheitskräfte bekannte sich zu dem Angriff, Lukaschenko machte den ukrainischen Geheimdienst SBU und den amerika­nischen Auslandsdienst CIA dafür verant­wortlich. Aktivisten berichteten in diesem Zusammenhang über Razzien und Festnahmen von mehr als 600 Menschen allein im März.

An den Grenzen wird demnach nun noch stärker kontrolliert. Smartphones werden untersucht, westliche Visa und Auslandstitel sowie Aufenthalte in der Ukraine gelten als verdächtig. Manche Belarussen werden nicht in ihr Heimatland gelassen, andere festgenommen. Sein Geheimdienst KGB unterrichtet Lukaschenko über vereitelte „Terroranschläge“, und etliche Belarussen sind wegen Sabotage an Bahnanlagen zu jahrzehntelangen Haftstrafen verurteilt worden.

Dabei gehören der Widerstand gegen Lukaschenkos Regime und gegen Moskaus auch von belarussischem Staatsgebiet aus geführten Krieg zusammen. Zudem kämpfen Hunderte Belarussen für die Regierung in Kiew gegen die russischen Invasoren. Ihre größte Einheit ist das nach einem 1864 hingerichteten Aufständischen gegen russische Fremdherrschaft benannte Kalinoŭski-Regiment. Es sieht den Überlebenskampf der ­Ukrainer als ersten Schritt zu einer Befreiung ihrer eigenen Heimat.