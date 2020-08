An Westgrenze von Belarus : Lukaschenka mobilisiert Armee

Aleksandr Lukaschenka, Präsident von Belarus, spricht am Sonntag bei einer Kundgebung auf dem Unabhängigkeitsplatz in Minsk zu seinen Anhängern. Bild: dpa

Der belarussische Autokrat Aleksandr Lukaschenka hat seine Streitkräfte an der Westgrenze des Landes zu EU und Nato „in volle Gefechtsbereitschaft“ versetzt. Auf einer Sitzung seines Sicherheitsrats begründete Lukaschenka den Schritt mit Äußerungen von „Vertretern ausländischer Staaten“. Auf welche er sich dabei bezog, ließ er offen.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

„Sehr schade“ sei, dass man Einheiten wie solche der Spezialkräfte einsetzen müsse, „um Ordnung im Inneren des Landes herzustellen“, sagte Lukaschenka mit Blick auf die friedlichen Massenproteste gegen seine Herrschaft. Nicht nur im Landesinneren, sondern auch von außen erschienen „Probleme“, wobei es sich um „absolut koordinierte Aktionen“ handele.

In Belarus sollte noch am Dienstag eine erste Sitzung des „Koordinationsrats“ abgehalten werden, den Lukaschenkas Gegnerin Swetlana Tichanowskaja gegründet hat; sie hat sich zur Wahlsiegerin erklärt und hält sich seit voriger Woche in Litauen auf. Lukaschenka bezeichnete die Gründung des Rats als „Versuch der Machtergreifung mit allen daraus entstehenden Folgen“ und drohte „adäquate Maßnahmen“ an: „Wir haben genug solche Maßnahmen, um einige heiße Köpfe zu kühlen“, sagte Lukaschenka.

Derweil bahnt sich vor dem für diesen Mittwoch anberaumten Sondergipfel zur Lage in Belarus ein Dissens zwischen der EU mit Moskau an. Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte in einem Telefonat mit Präsident Wladimir Putin am Dienstag nach Angaben aus Berlin, dass die Führung in Minsk auf Gewalt gegen friedliche Proteste verzichten und politische Gefangene unverzüglich auf freien Fuß setzen müsse. Die Regierung von Belarus müsse zudem „in einen nationalen Dialog mit Opposition und Gesellschaft eintreten“, um die Krise zu überwinden.

Der Kreml teilte zu dem Gespräch mit, Putin habe die „Unannehmbarkeit jeglicher Versuche der Einmischung von außen akzentuiert, die zu einer weiteren Eskalation der Krise führen“. Ähnlich äußerte sich Putin demnach in Telefonaten mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und EU-Ratspräsident Charles Michel, er beklagte zudem Versuche „einer Reihe von Staaten“, die innenpolitische Lage in Belarus „zu destabilisieren“.