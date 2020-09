Neue Proteste in Minsk : Lukaschenka lässt Wasserwerfer gegen Demonstranten auffahren

In Reaktion auf die unangekündigte Vereidigung Lukaschenkas protestieren am Mittwochabend in Belarus Tausende gegen den Machthaber. Die Sicherheitskräfte gehen mit Gewalt gegen die Demonstranten vor.

Ein Polizist sprüht in Minsk am Abend des 23. September einer Demonstrantin Pfefferspray ins Gesicht Bild: AP

Es war noch hell, als die Wasserwerfer zum ersten Mal eingesetzt wurden. Nach der überraschenden Vereidigung des belarussischen Machthabers Alexandr Lukaschenka für eine weitere Amtszeit als Präsident am Mittwochmorgen begannen am frühen Abend in Minsk Proteste. Anfangs waren es noch relative kleine Gruppen von Menschen, gegen die die Sicherheitskräfte in der Umgebung des Kriegsdenkmals gewaltsam vorgingen, wo in den zurückliegenden Wochenenden immer wieder Zehntausende den Rücktritt Lukaschenkas gefordert hatten. Auf Videoaufnahmen, die in sozialen Medien und den Telegram-Kanälen der Protestbewegung verbreitet wurden, waren außer dem Einsatz von Wasserwerfern zahlreiche brutale Festnahmen zu sehen. Laut verschiedenen Berichten sprühten Polizisten Demonstranten Pfefferspray ins Gesicht.

Trotzdem schwollen die Proteste nach Einbuch der Dunkelheit immer weiter an. Die Menschen versammelten sich an verschiedenen Stellen in der Minsker Innenstadt, unzählige Autofahrer schufen auf den Hauptverkehrsstraßen künstliche Staus, um den Einsatzkräften mit ihren Gefangenenbussen das Vorankommen zu erschweren. Auch aus den Außenbezirken von Minsk wurden Menschenansammlungen gemeldet. Auf dem Telegram-Kanal „Nexta“, der für die Koordination der Proteste seit der Präsidentenwahl am 9. August von zentraler Bedeutung ist, wurden die Demonstranten aufgerufen, sich von den Plätzen im Zentrum zurückzuziehen, an denen die Einsatzkräfte konzentriert waren, und in ihren Wohnbezirken die Straßen zu blockieren.

Auf einem Video, das über das belarussische Nachrichtenportal tut.by verbreitet wurde, war zu sehen, wie sich in der Minsker Innenstadt zwei Demonstrationszüge gegen und für Lukaschenka begegneten. Die Gegner des Präsidenten hatten trugen weiß-rot-weiße Fahnen und skandierten „Es lebe Belarus!“, dessen Anhänger führten die grün-roten offiziellen Staatsflaggen mit sich und riefen „Für das Väterchen!“. Die Menschenmengen bewegten sich friedlich aneinander vorbei, nur ein Anhänger Lukaschenkas versuchte den Filmenden mit der Faust zu schlagen, wurde von seinen Gesinnungsgenossen aber zurückgehalten.

Mehr zum Thema 1/

Proteste gegen den Machthaber wurden auch aus Brest, Hrodna, Gomel und anderen Städten gemeldet. Die Demonstrationen sind eine Reaktion auf die vorher nicht angekündigte Vereidigung Lukaschenkas am Mittwochmorgen. Vor der bis zu ihrem Beginn geheim gehaltenen Zeremonie waren in Minsk eine ungewöhnlich hohe Konzentration von Sicherheitskräften beobachtet worden, die den Palast der Unabhängigkeit weiträumig absperrten. Entgegen der sonstigen Gepflogenheiten wurde die Amtseinführung auch nicht live im staatlichen Fernsehen übertragen. Lukaschenka behauptet, die Wahl am 9. August mit 80 Prozent der Stimmen gewonnen zu haben.