Belarus-Krise : Wer zieht die Fäden, Lukaschenko oder Putin?

Die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze hält die Europäische Union in Atem. Sie gilt als ein neues Kapitel der hy­briden Kriegsführung, mit der die EU gespalten und geschwächt werden soll. Viele gehen davon aus, dass der Plan, Flüchtlinge als eine Art Waffe einzusetzen, nicht vom belarussischen Machthaber Alexandr Lukaschenko stammt, sondern im Kreml ausgedacht und dann von Präsident Wladimir Putin befohlen wurde.

Doch die außenpolitischen Fachleute und Sicherheitskreise in Berlin kommen zu einem anderen Schluss. Lukaschenko sei nicht der Handlanger der Russen. Das Ganze sei in Belarus ausgedacht und geplant worden, den russischen Mastermind gebe es nicht, heißt es. „Ich halte es für eine grobe Fehleinschätzung, dass Lukaschenko vom Kreml gesteuert wird“, sagt der Russland-Fachmann Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Es gehe um eine Strategie, die Lukaschenko und sein Sicherheitsapparat erdacht hätten. Mit ihr wolle der Machthaber in Minsk nicht nur die EU zum Öffnen der geschlossenen Gesprächskanäle und bestenfalls zur Rücknahme der Sanktionen zwingen, sondern auch Spielräume und Verhandlungspositionen gegenüber Moskau zurückgewinnen.

„Man sollte nicht davon ausgehen, dass alles, was Lukaschenko macht, auf Moskau zurückgeht“, sagt auch Sabine Fischer, Russland-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Zwar unterstütze Moskau Lukaschenko „und hält ihn so an der Macht“. Zugleich gehe der Mann in Minsk immer wieder an die Grenze dessen, was für Putin noch erträglich sei. Die Einflussmöglichkeiten des Kremls auf Lukaschenko würden überschätzt.

Lukaschenkos erstaunliche Raffinesse

Ein Blick zurück lohnt sich, um die Argumentation zu verstehen. Lukaschenko ist seit 26 Jahren an der Macht. Er hat in Sachen Machterhalt eine erstaunliche Raffinesse und große Skrupellosigkeit an den Tag gelegt. Neben der Unterdrückung der Opposition gehörte dazu eine Schaukelpolitik zwischen dem Westen und Russland, die ihm ein bestimmtes Maß an Unabhängigkeit brachte. Die gefälschte Wahl vom August 2020 und die darauf folgenden großen Proteste von weiten Teilen der Bevölkerung überstiegen dabei alles, was Lukaschenko zuvor erlebt und überlebt hatte. Sein Regime war angeschlagen, die Belarussen mehrheitlich gegen ihn eingestellt, auch wegen der völligen Ignoranz gegenüber der Corona-Krise, die das Regime an den Tag legte. Die offene Brutalität gegen die Kundgebungen der Opposition sorgten in Belarus für noch mehr Solidarisierung, im Westen zeigten sie den zynischen Charakter des Regimes.

Putin half in dieser Situation. Moskau entsandte Geheimdienstleute und PR-Spezialisten. Die Gewaltexzesse, die Lukaschenkos Sicherheitsdienste auf den Straßen von Minsk und anderen belarussischen Städten an den Tag legten, sollten verschwinden und damit die entsprechenden Bilder. Zugleich sollte die Opposition weiter effektiv unterdrückt werden, etwa durch gezielte Verhaftungen. Die Russen halfen aus eigenem Interesse. Von der Aufstandsbewegung im Nachbarland sollte kein Funke auf Russland überspringen, erst recht nicht vor den Duma-Wahlen. Und ein gewählter Präsident, auch wenn die Wahl gefälscht war, sollte nicht aus dem Amt gejagt werden. Kein Majdan in Belarus, war die Devise im Kreml.