Sicherheitskräfte in Belarus : Der harte Kern des Regimes

Das Verhalten der Sicherheitskräfte in Belarus ist entscheidend. Noch halten sie Präsident Lukaschenka bei den Einsätzen gegen die Demonstranten die Treue. Doch wird das so bleiben?

Dem Herrscher treu ergeben: Präsident Lukaschenka und Omon-Kräfte am 21. August in Minsk. Bild: EPA

Der Machtkampf in Belarus ist ein ungleiches Ringen: Hinter Swetlana Tichanowskaja, die sich zur Siegerin der jüngsten Präsidentenwahl erklärt hat, steht nach Überzeugung der Gegner des Autokraten Aleksandr Lukaschenka die Mehrheit der Bevölkerung, für sie ziehen trotz Verboten Zigtausende über Straßen und Plätze. Doch auf Seiten Lukaschenkas stehen weiter, von Überläufern abgesehen, Verwaltungs- und Sicherheitsapparat sowie ein anderer Teil der Bevölkerung.

Der hält nun ebenfalls Versammlungen „für Frieden, Stabilität und Sicherheit“ ab. Mit Plazet und Zutun der Behörden, trotzdem kleiner und gleichsam in Kopie ukrainischer Veranstaltungen gegen den „Majdan“ 2014. So schimpften am Dienstagabend Lukaschenkas Unterstützer in Minsk auf eine „Tichanowskaja-Bande“ und gelobten: „Faschismus wird nicht durchkommen!“

Punktuelle Repressionen

Während das Regime die großen Demonstrationen der Lukaschenka-Gegner trotz Drohungen bisher toleriert, gibt es punktuelle Repressionen. So wurden zu Wochenbeginn zwei Mitstreiter Tichanowskajas, Olga Kowalkowa und Sergej Dylewskij vom „Koordinationsrat“ zur friedlichen Machtübergabe, festgenommen und erhielten jeweils zehn Tage Arrest wegen Streiks in der Minsker Traktorenfabrik, deren Streikkomitee Dylewskij vorsteht. Andere Mitglieder des Rats, dem das Regime vorwirft, eine „Machtergreifung“ anzustreben, werden stundenlang verhört.

Am Mittwoch wurde die Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch, ein Mitglied von Tichanowskajas Rat, etwa 40 Minuten lang als „Zeugin“ vernommen. Vor dem Sitz des Ermittlungskomitees rief Alexijewitsch, von Unterstützern umringt, dazu auf, kein Blutvergießen zuzulassen: „Wir müssen mit dem Geist siegen, mit der Kraft unserer Überzeugungen.“

Die Einschüchterung funktioniert nicht – aber die Appelle der Lukaschenka-Gegner an die Bürokratie und die Sicherheitskräfte, „auf die Seite des Volkes“ zu wechseln und „keine verbrecherischen Befehle“ zu befolgen, finden bisher nicht in einem Maße Gehör, das Lukaschenka zum Einlenken zwänge. Der Autokrat, der schon vor der Wahl ständig in Kasernen und auf Truppenübungsplätzen auftrat, stützt sich mehr denn je auf seinen Sicherheitsapparat.

Dessen Größe ist nicht offiziell benannt. Nach konservativen Schätzungen für das Land mit gut neun Millionen Einwohnern gehören dazu rund 120.000 Personen, unter ihnen 45.000 Berufssoldaten, 39.000 Polizisten, 12.000 Grenzschützer und 11000 Mitglieder der inneren Truppen. Zur Stärke des Geheimdiensts KGB nannte Lukaschenka Zahlen von 3000 bis 12.000.

Das Verhalten dieser Leute ist entscheidend. Doch nach Informationen von Andrej Porotnikow vom Fachportal Belarus Security Blog haben seit den Wahlen am 9. August nur rund 1000 Polizisten Entlassungsgesuche geschrieben, vor allem solche aus der unteren und mittleren Ebene. Hinzu kämen weitere, die gerne gehen würden, aber nicht könnten, etwa weil sie allein die Familie ernähren oder einen Kredit abbezahlen müssten. Denn, berichtet Porotnikow, die meisten Mitglieder des Sicherheitsapparats führten ein „normales Leben“, ihre Löhne und Vergünstigungen seien nicht so hoch wie die ihrer Kollegen im Nachbarland Russland.

„Wir schicken euch ins Gefängnis“

Die Aufforderungen der Lukaschenka-Gegner an die Adresse der Silowiki (Mitglieder des Sicherheitsapparats) hätten „eine gewisse Wirkung“, seien aber zu vage: „Sie richten sich an die Idealisten.“ Insbesondere fehle es auf Seiten der Lukaschenka-Gegner an konkreten Ankündigungen dazu, was mit den Sicherheitsleuten passieren solle. In Belarus habe die Opposition zwanzig Jahre lang eine „sehr einfache Botschaft“ gehabt: „Wir entlassen euch, wir schicken euch ins Gefängnis“, resümiert Porotnikow. „Das hat die Sicherheitsstrukturen um das Regime konsolidiert.“

Dabei sei die Mehrheit der Mitglieder des Apparats nicht ideologisch, glaube nicht an die vom Regime gestreuten Geschichten von „Farbenrevolution“, westlich orchestrierten Umstürzen, sei nur dem Staat gegenüber loyal. „Das Problem ist, dass bei uns der Staat von einer Person privatisiert ist.“ Diesen Menschen gelte es zu sagen, „wo die Grenze zwischen dem Staat und Lukaschenka verläuft“. Eine Mehrheit der Silowiki wolle auch Veränderungen. „Aber sie verstehen Lukaschenka, die Opposition verstehen sie nicht. Sie wählen ihn als das bekannte Übel.“

In den drei Nächten nach der Präsidentenwahl fiel auf, dass der harte Kern der gegen die Demonstranten aufgebotenen Einheiten eher klein war: An vorderster Front wirkten Spezialeinheiten des Innenministeriums, die Omon-Sondereinsatzpolizisten und die Spezialeinheit für schnelle Reaktionen SOBR. Hinzu kamen Eliteeinheiten der inneren Truppen und des KGB. Diese Strukturen seien „wie Orden organisiert“ und Lukaschenka auch persönlich verbunden, sagt Porotnikow.

„Wir sind mit Ihnen bis zum Ende!“, riefen Omon-Männer Lukaschenka am Sonntagabend zu. Aber die „persönliche Garde“ aus verschiedenen Eliteeinheiten zähle insgesamt nur rund 4000 Mann, sagt Porotnikow. Mit Erschöpfung dieser Kräfte erklärt der Fachmann, warum das Regime nach drei Protestnächten mit Tausenden Festnahmen den „Grad der Repression“ senkte: Die Verantwortlichen „sind nicht gütiger geworden. Sondern sie haben verstanden, dass ihr fähiger Kern nicht ausreichen könnte.“

Porotnikow ist überzeugt, dass nur eine einstweilige Beruhigung zu bemerken ist, und sieht keine großen Widersprüche zwischen den einzelnen Sicherheitsbehörden. Ohnehin entscheide letztlich Lukaschenka: „Unter den belarussischen Generälen sind keine Leute, die ihm nein sagen könnten.“ Porotnikow sieht auch nicht, dass dem Regime das Geld für den Sicherheitsapparat ausgehen wird. Doch für alles andere, wie die wichtigen Pensionszahlungen. So sei das größte Problem für Lukaschenka die schwache Wirtschaft mit großen Schulden der Staatsbetriebe, labilem Bankensystem, fehlender Aussicht auf ausländische Kredite. Derzeit fällt der belarussische Rubel zum amerikanischen Dollar neuerlich stark.