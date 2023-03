Der Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki ist in Belarus zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 60 Jahre alte Bjaljazki wurde am Freitag in Minsk wegen angeblicher Finanzdelikte schuldig gesprochen, wie die von ihm mitgegründete Bürgerrechtsorganisation Wjasna und die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass am Freitag mitteilten. Bjaljazki weist die Vorwürfe zurück und bezeichnet sie als politisch motiviert. „Es gab keine faire Gerichtsverhandlung“, sagte er im Februar in seinem Schlusswort.

Drei ebenfalls für die Organisation tätige Angeklagte wurden laut den Angaben zu Haftstrafen von neun, acht und sieben Jahren verurteilt. Bjaljazki ist seit dem Juli 2021 in Haft und hatte auch schon früher mehrere Jahre im Gefängnis gesessen. Im vergangenen Jahr war er mit dem Nobelpreis geehrt worden, für seinen Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch in Belarus. Die Auszeichnung konnte er aber im Dezember nicht in Oslo entgegennehmen.

Die Menschenrechtsorganisation Wjasna wurde 1996 von Bjaljazki gegründet, er ist bist heute ihr Vorsitzender. Die Organisation führt Buch über das Vorgehen belarussischer Behörden gegen Demokratie-Aktivisten.