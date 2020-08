Unterstützung für Lukaschenka? : Für Putin geht es um Schadensbegrenzung

Streiks, friedliche Märsche Zigtausender, Absetzerscheinungen unter Sicherheitskräften, Staatsmedienleuten, Diplomaten: In Minsk steht Autokrat Aleksandr Lukaschenka mit dem Rücken zur Wand. Jetzt soll ihn der große Verbündete retten, Russland. Dabei geht es Lukaschenka nicht mehr, wie sonst, um finanzielle Hilfe, sondern offenbar um Waffenhilfe, die Präsident Wladimir Putin auf den Weg bringen soll. Dabei hatte Lukaschenka den Wahlkampf damit bestritten, eine russische Bedrohung für die Sicherheit und Souveränität von Belarus zu skizzieren und zur Illustration angeblicher Terror- und Umsturzpläne 33 russische Söldner im Land festnehmen lassen.

Jetzt, in der Not, suchte sein Regime die Affäre stillschweigend zu beenden und übergab Russland 32 der Männer; der 33. soll die belarussische Staatsangehörigkeit haben und im Land geblieben sein.

Über die belarussische Protestwoche machte sich Putin rar, gratulierte Lukaschenka zwar schon am Montag schriftlich zur angeblichen Wiederwahl, doch in den Tagen der stetig anschwellenden Massenproteste hatte Lukaschenka offenbar keinen Kontakt zu Putin. Am Samstag forderte Lukaschenka seine Leute öffentlich auf, dass man sich jetzt mit dem russischen Präsidenten in Verbindung setzen müsse, weil „das schon nicht nur eine Bedrohung für Belarus ist“. Es gehe nicht nur um den „Schutz“ von Belarus, sondern um den des ganzen Unionsstaats (der zwischen beiden Ländern formal seit mehr als zwei Jahrzehnten besteht) und um „ein Beispiel für andere. Wenn die Belarussen nicht aushalten, schwappt diese Welle auch dorthin.“ In Belarus würden „Methödchen der Farbenrevolutionen“ angewandt, es seien schon „Elemente äußerer Einmischung erschienen“.

Lukaschenka hofft auf Moskaus Beißreflexe

Damit setzt Lukaschenka darauf, in Moskau Beißreflexe auszulösen. Denn der Ausdruck „Farbenrevolution“ steht dort für angeblich westlich orchestrierte Umstürze in Ländern wie Georgien und vor allem der Ukraine, die sich letztlich gegen Russland richteten; „farbenrevolutionäre“ Umtriebe gelten als Bedrohung der nationalen Sicherheit Russlands und werden auch bemüht, um Maßnahmen zur Unterdrückung der dortigen Zivilgesellschaft zu erklären.

Nach einem Telefonat mit Putin behauptete Lukaschenka, mit dem russischen Präsidenten vereinbart zu haben, dass Russland „umfassende Hilfe zur Gewährleistung der Sicherheit der Republik Belarus“ leisten werde, sobald „wir“ darum ersuchten. Dazu sprach Lukaschenka von Manövern von Nato-Truppen in Polen und Litauen und von einer „Eskalation und Ausweitung der militärischen Komponente in diesen Gebieten“. Das Staatsfernsehen berichtete passend dazu von „Nato- Jagdfliegern“, die aus Deutschland nach Polen verlegt worden seien, und einer „Legende“, an der gearbeitet werde, um ins Land einzumarschieren.

Das diente Lukaschenka dazu, den Bündnisfall zu beschwören; er verwies dazu auf Vereinbarungen mit Russland im Unionsstaat sowie in einem supranationalen Verteidigungsbündnis, der Organisation des Vertrags über Kollektive Sicherheit, das „für diese Momente“ gemacht sei. Dass es solche äußeren Bedrohungen gebe, suchte Lukaschenka später am Samstag bei späteren Auftritten vor seinen Leuten zu bekräftigen; er ordnete an, eine Fallschirmjägerbrigade aus Witebsk im Osten nach Hrodna im Westen des Landes zu verlegen, um auf eine „angespannte Situation an der Westgrenze“ zu reagieren. Wieder hob er hervor: „Wir werden das Land niemandem geben.“