Die Nacht in der Ukraine

Die Nacht in der Ukraine :

Die Nacht in der Ukraine : Explosionen erschüttern Kiew – Belarus bewaffnet Zivilschutz

In Kiew kommt es am Morgen abermals zu Explosionen. Präsident Selenskyjs Stabschef spricht von einem Drohnenangriff. Unterdessen wächst die Sorge, dass der Krieg auch auf das Nachbarland übergreifen könnte. Der Überblick.

Rauch über einem Gebäude in der Kiewer Innenstadt am Montagmorgen Bild: AFP

Das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist am Montagmorgen abermals von Explosionen erschüttert worden. Der Stabschef von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Andrij Jermak, sprach auf dem Kurznachrichtendienst Telegram von Angriffen mit sogenannten Kamikaze-Drohnen. Auf Bildern in sozialen Netzwerken war Rauch über einem Gebäude nahe dem Hauptbahnhof zu sehen. Zunächst war von zwei Explosionen in der Innenstadt die Rede, kurz darauf waren nach verschiedenen Berichten weitere Detonationen zu hören.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, es gebe Luftalarm, die Menschen sollten Schutz suchen. Ein Brand sei in einem Gebäude ausgebrochen, die Feuerwehr sei im Einsatz. Zudem seien mehrere Wohnhäuser beschädigt worden. Krankenwagen seien an Ort und Stelle. Es war zunächst unklar, ob es Opfer gab.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor dem Hintergrund zunehmender Drohungen Moskaus, das Getreideabkommen zu beenden, dessen Bedeutung für die Hungerbekämpfung betont. Er kündigte an, die Exporte weiter auszubauen. In der Ukraine beginnt am Montag der 236. Tag des Kriegs.

Die frühere Sowjetrepublik Belarus baut derweil mit seinem Nachbarn, dem kriegführenden Russland, eine gemeinsame Militäreinheit auf, die ersten russischen Soldaten sind dafür eingetroffen. Gleichzeitig werden alle Sicherheitsorgane, darunter auch der Zivilschutz, bewaffnet und die Schutzbunker im Land für den Ernstfall gerüstet.

Explosionen in Kiew

Auf Bildern eines ZDF-Kameramanns in Kiew ist eine Drohne zu sehen, die zunächst über einem Häuserblock kreist, bevor sie zu Boden geht und explodiert. Auf anderen Videos in sozialen Netzwerken ist heftiges Flugabwehrfeuer zu hören. Unbestätigten Berichten zufolge wurde eine weitere Drohne abgefangen.

Vor einer Woche hatte Russland mit Raketen ebenfalls zum Wochenbeginn im Berufsverkehr am Morgen das Zentrum von Kiew beschossen. Zuvor war es zu einer Explosion auf der Brücke zu der von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim gekommen. Kremlchef Wladimir Putin hatte dem ukrainischen Geheimdienst einen „Terroranschlag“ gegen die Brücke vorgeworfen - und dann die Raketen als Vergeltung abschießen lassen. Dabei starben in Kiew und anderen Städten in der Ukraine mehr als ein Dutzend Menschen, mehr als 100 wurden verletzt.

Putin hatte am vergangenen Freitag gesagt, es seien bei den Angriffen nicht alle Ziele getroffen worden. Zugleich betonte er, dass er neue massive Schläge wie vor einer Woche nicht für nötig halte. Putin lässt Kiew und viele andere Städte seit Beginn seines Krieges gegen die Ukraine am 24. Februar immer wieder mit Raketen beschießen.

Selenskyj will mehr Getreide exportieren und Strom sparen

Selenskyj sagte am Sonntag in seiner täglichen Videoansprache, obwohl der Krieg die Exporte weiter behindere, habe die Ukraine seit dem Inkrafttreten des Getreideabkommens fast acht Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Seeweg ausgeführt. „Das sind mehr als 300 Schiffe. 60 Prozent der Menge sind nach Afrika und Asien gegangen.“ Erst vor wenigen Tagen hatte Russland damit gedroht, den Getreidedeal zu stoppen und die ukrainischen Häfen wieder zu blockieren. Moskaus ist der Ansicht, dass Versprechungen gegenüber Russland nicht eingehalten worden seien und zudem angeblich der Sprengstoff für den Anschlag auf die Krim-Brücke über den Seeweg aus der Ukraine geschmuggelt worden sei.

Nach dem Anschlag hatte Russland in der vergangenen Woche die Raketenangriffe auf die Ukraine – und speziell die Energieinfrastruktur – massiv verschärft. Deswegen bat Selenskyj seine Landsleute nun darum, Strom zu sparen. „Aufgrund des russischen Raketenterrors ist es in einigen Städten und Regionen der Ukraine notwendig, die Stromversorgung zu begrenzen, damit das gesamte System stabil funktioniert“, sagte er. Gerade in den Stoßzeiten am Abend sei es notwendig, Strom zu sparen, da es sonst zu Überlastungen komme und die Elektrizitätswerke zu Abschaltungen gezwungen seien.