Ukraine-Überblick : Drohnenangriff auf Kiew

Aktualisiert am

In Kiew kommt es am Morgen abermals zu Explosionen. Präsident Selenskyjs Stabschef spricht von einem Drohnenangriff.

Rauch über einem Gebäude in der Kiewer Innenstadt am Montagmorgen Bild: AFP

Das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist am Montagmorgen abermals von Explosionen erschüttert worden. Der Stabschef von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Andrij Jermak, sprach auf dem Kurznachrichtendienst Telegram von Angriffen mit sogenannten Kamikaze-Drohnen. Auf Bildern in sozialen Netzwerken war Rauch über einem Gebäude nahe dem Hauptbahnhof zu sehen. Die Rede war von mindestens vier Explosionen in der Innenstadt.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, es gebe Luftalarm, die Menschen sollten Schutz suchen. Ein Brand sei in einem Gebäude ausgebrochen, die Feuerwehr sei im Einsatz. Zudem seien mehrere Wohnhäuser beschädigt worden. Krankenwagen seien an Ort und Stelle. Es war zunächst unklar, ob es Opfer gab.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor dem Hintergrund zunehmender Drohungen Moskaus, das Getreideabkommen zu beenden, dessen Bedeutung für die Hungerbekämpfung betont. Er kündigte an, die Exporte weiter auszubauen. In der Ukraine beginnt am Montag der 236. Tag des Kriegs.

Die frühere Sowjetrepublik Belarus baut derweil mit seinem Nachbarn, dem kriegführenden Russland, eine gemeinsame Militäreinheit auf, die ersten russischen Soldaten sind dafür eingetroffen. Gleichzeitig werden alle Sicherheitsorgane, darunter auch der Zivilschutz, bewaffnet und die Schutzbunker im Land für den Ernstfall gerüstet.

Explosionen in Kiew

Auf Bildern eines ZDF-Kameramanns in Kiew ist eine Drohne zu sehen, die zunächst über einem Häuserblock kreist, bevor sie zu Boden geht und explodiert. Auf anderen Videos in sozialen Netzwerken ist das surren von Drohnen am Himmel und heftiges Flugabwehrfeuer zu hören. Aufnahmen zeigen Sicherheitskräfte auf der Straße, die mit Handfeuerwaffen in die Luft schießen – offenbar um die Flugkörper zu treffen. Unbestätigten Berichten zufolge wurde mindestens eine Drohne abgefangen. Bürgermeister Klitschko verbreitete am Morgen Bilder der Wrackteile einer iranischen Shahed.

Eines der getroffenen Ziele war offenbar ein Verwaltungsgebäude, dessen obere Stockwerke teilweise zerstört wurden und in Brand gerieten. Der Großteil des Hauses blieb dem äußeren Anschein nach aber unversehrt. Über Tote oder Verletzte gab es zunächst keine Informationen.

Berichte über Explosionen gab es zudem aus den Gebieten Sumy, Dnipropetrowsk und Odessa. Kremlnahe russische Militärblogger berichteten von einem Beschuss insbesondere der Energieinfrastruktur des Landes. Solche Attacken hatte Kremlchef Wladimir Putin angekündigt.

Aus Dnipropetrowsk berichtete der Gouverneur Waletyn Resnitschenko von einem großen Feuer in einer Energieanlage. Dort sei eine Rakete eingeschlagen, teilt Resnitschenko per Kurznachrichtendienst Telegram mit. „Drei feindliche Raketen wurden von unseren Luftverteidigungskräften zerstört“, schrieb der Gouverneur. „Eine Rakete hat eine Energieinfrastrukturanlage getroffen. Es gibt ein großes Feuer. Alle Dienste auf dem Gelände arbeiten.“