Belarussische Aktivistin : Inhaftierte Marija Kolesnikowa auf Intensivstation

Die in Belarus inhaftierte Regierungskritikerin Marija Kolesnikowa ist in ein Krankenhaus in der Stadt Gomel eingeliefert worden und liegt auf der Intensivstation. Das teilte der Telegram-Kanal des ebenfalls inhaftierten Oppositionellen Viktor Babariko mit, für den Kolesnikowa gearbeitet hatte.

In dem Post heißt es, Kolesnikowa befinde sich seit dem 28. November auf der Intensivstation eines Notfallkrankenhauses der Stadt Gomel im Südosten des Landes. Zunächst sei sie dort in der chirurgischen Station aufgenommen worden. Zuvor sei sie in der Strafkolonie in Einzelhaft gewesen, ihr Anwalt habe keinen Zugang erhalten. In einem zweiten Beitrag heißt es, Kolesnikowas Zustand sei mittlerweile stabil, und sie befinde sich auf dem Weg der Besserung.

Kolesnikowa gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Opposition in Belarus. Sie war im September 2021 zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Ihr wurde unter anderem „Verschwörung zur Machtergreifung“ vorgeworfen. Sie hatte an der Seite der Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja und der Aktivistin Veronika Zepkalo die Massenproteste gegen den autoritär regierenden Präsidenten Alexandr Lukaschenko im Jahr 2020 angeführt. Als eine der wenigen führenden belarussischen Oppositionellen entschied sie sich gegen die Flucht ins Exil.