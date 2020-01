Beisetzung Soleimanis : Dutzende Tote nach Massenpanik

Beim Trauerzug für den iranischen General Qassem Soleimani in Kerman ist es am Dienstag zu einer Massenpanik gekommen. Dabei kamen mindestens 40 Menschen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Das berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf die örtlichen Behörden. Es wurde damit gerechnet, dass die Opferzahl noch weiter steigt.

Wegen der riesigen Menschenmenge musste die Beisetzung Soleimanis verschoben werden. Es bestehe keine Möglichkeit die Leiche zum Friedhof zu transportieren, hieß es zur Begründung. Der Kommandeur der Quds-Brigaden war in der Nacht zum Freitag in der irakischen Hauptstadt Bagdad bei einem amerikanischen Angriff getötet worden.

Beisetzung eigentlich für Mittag geplant

Washington rechtfertigte den Luftschlag damit, dass Soleimani folgenschwere Angriffe auf amerikanische Bürger geplant habe. Der General war der wichtigste Vertreter der iranischen Streitkräfte im Ausland und galt als Architekt der iranischen Militärstrategie in den Nachbarländern.

Ein am Dienstag bei Twitter veröffentlichtes Video, das in Kerman aufgenommen worden sein soll, zeigt, wie ein Mann versucht, einen am Boden liegenden Teilnehmer des Trauerzugs zu reanimieren. Im Hintergrund sind mehrere Personen zu sehen, die bewegungslos auf dem Boden liegen.

Auf einem Platz im Stadtzentrum waren zwei Särge mit den sterblichen Überresten Soleimanis und des ebenfalls getöteten Brigadegenerals Hossein Purdschafari aufgebahrt, wie ein AFP-Reporter berichtete. Der Trauerzug führte durch das Zentrum der Stadt im Südosten des Landes zum Märtyrer-Friedhof. Dort sollte Soleimani nach Angaben der iranischen Staatsmedien zur Mittagszeit beerdigt werden.

„Der Märtyrer Qassem Soleimani ist mächtiger und lebendiger, jetzt wo er tot ist“, sagte der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Hossein Salami. „Der Feind hat ihn zu Unrecht getötet.“ Aus der Menge erschallte der Ruf „Tod Amerika“.

Örtlicher Feiertag ausgerufen

Das iranische Parlament hatte zuvor all jene Kommandeure des Pentagons, die für den Tod Soleimanis verantwortlich waren, als „Terroristen“ bezeichnet. Der iranische Außenminister wiederholte den Vorwurf am Dienstag in einem CNN-Interview. Er nannte die Tötung staatlichen Terrorismus. „Dies ist eine Aggression gegen Iran und läuft auf einen bewaffneten Angriff auf Iran hinaus, auf den wir reagieren werden“, sagte Dschawad Zarif. „Wir werden verhältnismäßig reagieren.“

Wegen des erwarteten Massenandrangs war der Dienstag in Kerman zum örtlichen Feiertag erklärt worden – wie zuvor schon der Montag in der Hauptstadt Teheran. Damit wollte die Regierung möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, sich von dem als Märtyrer verehrten General zu verabschieden.

Zuvor hatte es in mehreren iranischen Städten große Trauerzüge gegeben. Allein in Teheran nahmen am Montag nach Medienberichten Millionen Menschen Abschied von Soleimani. Zuvor hatten Hunderttausende an den Trauerzeremonien in Ahwas, Maschad und Ghom teilgenommen. Die Bilder der von unzähligen Menschen gesäumten Straßen gingen um die Welt.