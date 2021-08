Explosion im Beiruter Hafen : Aufklärung unerwünscht

Am Haus des Innenministers: Demonstranten, darunter viele Angehörige von Opfern der Explosion im Hafen, am 13. Juli in Beirut Bild: AP

Die Zeit hat nur die Schnittwunde in seinem Gesicht verheilen lassen. Die gezackte Narbe auf der linken Wange schimmert rötlich. Sie ist ein Brandzeichen des Unglücks. Sie wird weiter schmerzen, weil sie Paul Naggear sein Leben lang an den 4. August 2020 erinnern wird, als die Druckwelle einer monströsen Explosion im Hafen von Beirut durch die Straßen seines Viertels fegte, die Fensterscheiben seiner Wohnung zerbersten ließ, seine Ehefrau Tracy und seine dreieinhalb Jahre alte Tochter Alexandra wie Puppen durch den Raum schleuderte. An die Stunden der Panik, an eine surreale Irrfahrt durch das Inferno. An den Tod des kleinen Mädchens, das den Verletzungen an ihrem Gehirn erlag. „Nichts ist in Ordnung“, sagt Paul Naggear ein Jahr später.

Zeit, um zu trauern, um das Trauma zu bewältigen und das Unfassbare zu begreifen, hat er sich kaum genommen, kaum nehmen können. Noch immer dominieren Wut und Ohnmacht. Zusammen mit anderen Angehörigen der Opfer kämpft er dafür, die Schuldigen an der Katastrophe zur Rechenschaft zu ziehen. Bislang vergeblich. Er muss seine Agentur, die Innovationen im Libanon fördert, über Wasser halten. Wie seine Landsleute muss er einen Alltag bewältigen, in dem eine Zumutung die nächste jagt, ein Schock den anderen.

Die Angst vor Chaos nimmt zu

Als hätten die Menschen in Beirut nicht genug damit zu tun, den Schrecken der Explosion zu überwinden, die mehr als 200 Menschen in den Tod riss, nimmt die Krise im Land immer bedrohlichere Ausmaße an: der Wertverfall der Währung, die horrenden Preise für die einfachsten Dinge, der Mangel an Treibstoff und Medikamenten, der Zusammenbruch der Institutionen des Staates. Die Angst vor Chaos nimmt zu, die Hoffnung schwindet. Die Libanesen sehen eine neue Katastrophe heranrollen wie einen Güterzug in einer langgestreckten Kurve.

Paul Naggear hat wie viele andere mit dem Gedanken gespielt, das Land zu verlassen. „Wir warten ein paar Monate, um zu sehen, ob es doch noch Wandel gibt. Wenn nicht, dann sind wir weg“, hatte er während des ersten Treffens gesagt. Das war vor knapp einem Jahr. „Im Dezember saß ich mit meiner Frau zusammen, und sie hat gesagt: Auf keinen Fall gehen wir“, sagt er jetzt. Geblieben sind sie nicht aus Liebe zu ihrer Heimat. „Meine Tochter liegt hier begraben. Es hätte sich so angefühlt, als würden wir sie im Stich lassen“, sagt Paul Naggear.

Aber Naggear muss sich mit dem Gedanken befassen, dass die Straflosigkeit obsiegt. Auch ein Jahr nach der Explosion sind entscheidende Fragen ungeklärt. Was verursachte die Detonation? Wie konnte es passieren, dass sechs Jahre lang bis zu 2750 Tonnen hochexplosiven Ammoniumnitrats in einer völlig ungesicherten Halle lagerten, zusammen mit Feuerwerkskörpern, Zündschnüren und leicht entflammbaren Stoffen wie Kerosin, Nitroverdünner und Autoreifen? Hat sich jemand an der Chemikalie bedient, von der laut mehreren Experten- und Ermittlungsberichten später ein großer Teil fehlte?