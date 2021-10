Heftige Gefechte in Beirut : Mit Panzerfäusten gegen Wohnhäuser

Nach dem Ausbruch heftiger Gefechte in Beirut eskortieren Soldaten der libanesischen Armee am Donnerstag eine Gruppe von Lehrern. Bild: AP

Das ist ein kleiner Bürgerkrieg“, sagte ein Anwohner von Badaro, einem Stadtviertel im Herzen Beiruts, das eigentlich für seine Cafés und Bars bekannt ist. Da waren die Straßen schon wie leer gefegt. Die Armee hatte die Gegend abgeriegelt, der Mann selbst hatte noch schnell die Kinder aus der Schule geholt und harrte fortan zu Hause aus, während in den umliegenden Vierteln noch immer Schüsse krachten. Die Szenen, die sich am Donnerstag über Stunden in der Gegend abspielten, weckten bei vielen in der libanesischen Hauptstadt Sorge oder schlimme Erinnerungen.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut.



Vermummte Männer, die mit Sturmgewehren und Panzerfäusten auf Wohnhäuser feuern, Menschen, die in Panik vor den Gefechten fliehen. Es kursierten Bilder von Schulkindern, die im Klassenraum unter ihren Tischen oder auf dem Flur Schutz suchen. Immer wieder kommt es in Libanon zu Gewaltausbrüchen. Aber das, was am Donnerstag passierte, ging weit über das übliche Maß hinaus. Und die Kämpfe verliefen streckenweise entlang altbekannter Bürgerkriegsfronten.