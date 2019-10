Bei Protesten zum Gründungstag : Demonstrant in Hongkong angeschossen

Der Tag werde „sehr, sehr gefährlich“ werden, hatte die Hongkonger Polizei am Montag gewarnt. Am Dienstag wurde daraus traurige Gewissheit: Zum ersten Mal seit Beginn der Protestbewegung wurde ein Demonstrant offenbar von scharfer Munition aus einem Polizeirevolver getroffen. In einem Video, das im Internet kursierte, ist zu sehen, wie ein Polizist aus nächster Nähe auf einen Demonstranten schießt, der ihn mit einer Eisenstange angreift. In unmittelbarer Nähe des Mannes sind weitere Aktivisten zu sehen, die den Beamten eingekreist zu haben scheinen. Das Video hat ein Reporter des Campusfernsehens der Studentenvereinigung der Universität von Hongkong ins Internet gestellt. Die Szene soll sich im Stadtteil Tseun Wan abgespielt haben.

Die Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“ berichtete unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle, der Mann sei an der Brust getroffen worden. Auf einem auf der Website der Zeitung veröffentlichten Foto ist ein blutender Mann zu erkennen, der von Rettungskräften versorgt wird. Nach Angaben der Zeitung gab die Polizei bis zum frühen Abend mindestens fünf Pistolenschüsse ab. Mindestens zwei davon seinen Warnschüsse gewesen, um eine Gruppe angreifender Demonstranten abzuschrecken.

In den vergangenen Wochen hatte die Hongkonger Polizei bereits zweimal Warnschüsse mit scharfer Munition abgefeuert. In beiden Fällen waren Beamte von einer Überzahl an Demonstranten umringt worden. Die Polizei hatte immer wieder davor gewarnt, dass sie gezwungen sein könnte, potentiell tödliche Gewalt einzusetzen, wenn das Leben ihrer Sicherheitskräfte in Gefahr sei.

Die seit 17 Wochen anhaltende Protestbewegung hat sich seit langem auf den 1. Oktober vorbereitet. Der 70. Gründungstag der Volksrepublik gilt den Aktivisten als günstiger Moment, um die Lage in Hongkong zu eskalieren und so den Druck auf die Zentralregierung in Peking zu erhöhen. So wollen sie unter anderem erreichen, dass eine Amnestie für die mehr als 1600 festgenommenen Demonstranten erlassen und eine unabhängige Untersuchung von Polizeigewalt vorgenommen wird. Die Eskalation der Gewalt in Hongkong überschattet die Feierlichkeiten zum Gründungstag der Volksrepublik, die Staatspräsident Xi Jinping nutzen wollte, um seinen Machtanspruch zu untermauern. Der Gesichtsverlust an diesem symbolisch wichtigen Tag erhöht die Gefahr, dass China in den Konflikt militärisch eingreifen könnte. Das wäre im Sinne einer kleinen radikalen Fraktion unter den Aktivisten, die es auf eine direkte Konfrontation mit Peking anlegen.