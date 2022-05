Parlamentswahl : Steht Australien vor einem Machtwechsel?

Ein Wähler am Samstag in Sydney Bild: AP

Nachdem der Wahltag am anderen Ende der Welt schon weitgehend gelaufen ist, wartet Australien nun gespannt darauf, ob es tatsächlich zu einem Machtwechsel in der Hauptstadt Canberra kommen wird. Die Umfragen hatten bis zuletzt eine Niederlage für den amtierenden Premierminister Scott Morrison und seine konservative Liberal Party vorausgesehen. Doch der Vorsprung für die sozialdemokratische Labor Party und ihren Spitzenkandidaten Anthony Albanese ist in den vergangenen Tagen zusammengeschrumpft. Das Ergebnis könnte also sehr knapp ausfallen. Premier Morrison macht sich deshalb Hoffnung, dass er das „Wunder“, mit dem er es vor drei Jahren trotz anderslautender Vorhersagen ins Amt geschafft hatte, wiederholen kann. Doch seit damals ist viel passiert, Australien wurde von verheerenden Buschfeuern, Überschwemmungen und wie der Rest der Welt auch von der Coronavirus-Pandemie heimgesucht.

Durch seine ungeschickte Art im Umgang mit diesen Krisen hat Morrison bei vielen Australiern eine Menge an Sympathien verloren. Deutlich zu spüren ist das in der Stadt Lismore im Norden des Bundesstaats New South Wales. Dies ist der Ort, der besonders von den verheerenden Überschwemmungen Ende Februar bis Anfang April betroffen war. Bis heute sind die Spuren unübersehbar. Die meisten Geschäfte im Stadtzentrum sind verwaist, in manchen stapelt sich noch der Sperrmüll, den die Wassermassen zurückgelassen haben. „Das Wasser war zweieinhalb Meter höher als in der schlimmsten Flut, die wir jemals hatten“, sagt Kathryne O’Neill, die Besitzerin des Dragonfly Café im Zentrum von Lismore. In dem kleinen Gebäude war es sogar bis in den zweiten Stock gestiegen. „Mein Café war ein Goldfischglas“, sagt O’Neill.

Doch nach der verheerenden Flut habe die Regierung die Menschen einfach hängenlassen, wie viele sagen. Als Morrison den Ort neun Tage nach der Flut besuchte, traf er keinen der Betroffenen persönlich, sondern nur ausgewählte Medienvertreter. Vielen Bewohnern ist angesichts der wiederholten Naturkatastrophen unverständlich, dass sich die Regierung gerade bei der Klimapolitik so zurückhält. „Klimawandel ist so wichtig, denn es betrifft uns nicht erst in der Zukunft, sondern schon jetzt“, sagt Meg Nielsen, 73, die deshalb vor dem Wahllokal in Lismore als Freiwillige für eine Kandidatin der australischen Grünen wirbt. Vor Buschfeuer und Flut hatte es in dieser Region auch schon eine lang anhaltende Dürre gegeben. Die großen Parteien versuchten aber, das Thema zu ignorieren, sagt Nielsen.

Der Sozialdemokrat Albanese und seine Partei haben sich zwar deutlich ehrgeizigere Klima-Ziele gesetzt als die Regierung. Doch er widmete sich im Wahlkampf trotzdem lieber klassischen sozialdemokratischen Themen. Viele Australier wissen noch nicht so recht, wie sie „Albo“, wie er in der Regel genannt wird, einschätzen sollen. Im Vergleich zum unbeliebten Morrison ist das womöglich sogar ein Vorteil. Der Premierminister gibt sich aber Mühe, den Widersacher als unberechenbaren Unbekannten darzustellen. Dazu verweist er auch auf die Vergangenheit Albaneses, der im linken Flügel seiner Partei groß geworden war. Doch selbst Morrison sprach Albanese in einer Fernsehdebatte Respekt dafür aus, wie sich der Nachkomme italienischer Einwanderer, der von seiner alleinerziehenden Mutter großgezogen worden war, zu seiner Position hochgearbeitet habe.

An diesem Wahltag zeigt sich auf jeden Fall noch einmal, was für eine lebendige Demokratie Australien ist. Auf dem Weg ins Wahllokal müssen die Australier einen regelrechten Spießrutenlauf hinter sich bringen. Dort haben sich Dutzende freiwillige Helfer versammelt, die Broschüren ihrer bevorzugten Kandidaten für das Unterhaus an die Wähler austeilen. Die Wahlbeteiligung ist auch so hoch, weil Australien nur eines von etwa einem Dutzend Ländern weltweit ist, in denen es eine Wahlpflicht gibt. Wer den Urnengang schwänzt, muss Strafe zahlen. Dafür gibt es auch in Australien die Möglichkeit zur Briefwahl, ebenso wie ein Frühwahlsystem, von dem diesmal besonders viele Wahlberechtigte Gebrauch gemacht haben. Als Belohnung locken dann an vielen Wahllokalen Grillwürste, die berühmten „Democracy Sausages“, die in Australien zu einer solchen Abstimmung einfach dazugehören.