Wahlen in Malaysia : Politischer Wechsel nach mehr als sechzig Jahren

Die Zeit der klaren politischen Verhältnisse in Malaysia kommt wohl so schnell nicht wieder. Mehr als sechs Jahrzehnte hatte eine Parteienkoalition das Land in Südostasien geführt, die sich auf die malaiische Mehrheit des Landes gestützt hatte. Doch die Barisan Nasional mit der ethnisch-nationalistischen Partei UMNO im Zentrum, die unter Ministerpräsident Ismail Sabri Yaakob zuletzt wieder die Regierung geführt hatte, wurde beim Urnengang am Samstag abgestraft.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Sie lag mit nur 30 Sitzen abgeschlagen hinter zwei anderen Parteikoalitionen, die nun beide das Recht auf Regierungsbildung für sich reklamierten. Und auch der mit Abstand älteste unter den Veteranen der malaysischen Politik muss sich mit 97 Jahren geschlagen geben. Der langjährige Ministerpräsident Mahathir Mohamad hat seinen Sitz im Parlament verloren. Er war von 1981 bis 2003 und von 2018 bis 2020 Regierungschef. In seinem Wahlkreis Langkawi hat er weniger als ein Sechstel der Stimmen bekommen. Seine neu gegründete Partei Gerakan Tanah Air bekommt keinen einzigen Platz im Parlament am Regierungssitz Putrajaya.

So viele junge Wähler wie noch nie

Die unklaren Verhältnisse erschüttern den südostasiatischen „Tigerstaat“ mit 33 Millionen Einwohnern. Die beiden Kandidaten, die sich in den frühen Morgenstunden am Sonntag jeweils zu den Gewinnern erklärt hatten, sind ebenfalls alte Bekannte. Es sind der frühere Ministerpräsident Muhyiddin Yassin und der langjährige Oppositionsführer Anwar Ibrahim. Keine ihrer beiden Koalitionen hat den Ergebnissen nach die absolute Mehrheit von 111 Sitzen erlangen können. Die Perikatan Nasional von Muhyiddin kommt auf 73 Sitze, die Pakatan Harapan von Anwar auf 82.

Beide wollen nun aber mithilfe anderer Parteien eine Regierung bilden. Es ist das erste Mal, dass die Verhältnisse in Malaysia so unklar sind. Die Wahl war aber auch so umkämpft wie nie. Mehr als 900 Kandidaten hatten sich auf die 222 Sitze beworben (in einem Sitz wurde die Wahl verschoben), rund 30 Parteien waren zur Wahl angetreten.

Es durften so viele junge Menschen wählen wie nie zuvor. Aufgrund einer automatisierten Wählererfassung und der Herabsetzung des Wahlalters auf 18 Jahre waren sechs Millionen Wähler hinzugekommen. Im Mittelpunkt des Wahlkampfs standen die wirtschaftliche Lage und die gestiegenen Lebenshaltungskosten.

Wegen vermeintlicher Homosexualität an den Pranger gestellt

Nun wird erwartet, dass Regionalparteien in Ostmalaysia auf der Insel Borneo das Zünglein an der Waage spielen. Für den 75 Jahre alten Anwar wäre es ein Sieg in einem politischen Kampf, der seit einem Vierteljahrhundert andauert und der ihn mehrmals fast bis in das Amt des Ministerpräsidenten gebracht hatte. Als einstiger politischer Zögling und Finanzminister Mahathirs hatte er sich im Zuge der Asienkrise im Jahr 1998 mit diesem überworfen.

Unter dem Kampfruf „Reformasi“ gründete er eine Oppositionsbewegung. Sie wurde von seinem einstigen Mentor unterdrückt, Anwar wurde wegen vermeintlicher Homosexualität, die in Malaysia verboten ist, an den Pranger gestellt, vor Gericht gezerrt und ins Gefängnis gesteckt. Vor der Wahl 2018 kam dann die überraschende Wende. Die Rivalen Mahathir und Anwar verbündeten sich, um den in einen riesigen Korruptionsskandal verwickelten Ministerpräsidenten Najib Razak zu stürzen.

Der Traum eines demokratischen und sauberen Malaysia, der sie in einer Welle der Zustimmung in die Regierung geführt hatte, hielt nicht lange. Mahathir sollte nach zwei Jahren das Amt des Regierungschefs an Anwar übergeben, sandte aber zu viele widersprüchliche Signale. Hinzu kamen koalitionsinterne Machtspiele, die dazu führten, dass ein Dutzend Abgeordnete zu den Gegnern überlief. „Er hatte seine zweite Chance bekommen und sie vergeben“, sagte Bridget Welsh der University of Nottingham Malaysia kürzlich zu Mahathirs zweiter Amtszeit.

Mehr zum Thema 1/

Neuer Regierungschef wurde Muhyiddin Yassin, der ebenfalls von der UMNO abtrünnig geworden war und eine neue Partei mit dem Namen Bersatu gegründet hatte. Die Partei spricht die gleiche malaiische und muslimische Mehrheit an wie UMNO. Muhyiddin fiel kürzlich auf, indem er in einer Rede gegen Christen und Juden wetterte. Er war der am kürzesten regierende Ministerpräsident der malaysischen Geschichte.

Dabei hatte er es der Corona-Pandemie zu verdanken, dass er sich überhaupt an der Macht halten konnte. Nachdem die Kritik an den Pandemiemaßnahmen jedoch zu groß geworden war, brachte das Parlament UMNO zurück und Ismail Sabri an die Regierung. Bei der jetzigen Wahl wurde der Partei offenbar nicht nur die Spaltung ihrer malaiischen Stammwählerschaft zum Verhängnis.

Die Wähler wandten sich wohl auch von ihr ab, weil sie bei einem Sieg damit rechnen mussten, dass nicht der zuletzt amtierende Ismail Sabri, sondern der Parteichef Ahmad Zahid Hamidi das Regierungsamt übernehmen würde. Gegen ihn laufen diverse Korruptionsprozesse. UMNO hatte die Wahl, für die noch bis Mai 2023 Zeit gewesen wäre, wohl auch vorgezogen, um ihn vor einer Verurteilung retten zu können.